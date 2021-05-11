Ирина Пегова стала ведущей танцевального шоу на «Первом канале»

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К премьере готовится новый сезон популярного танцевального шоу «Dance Революция». Участие в состязании примут талантливые танцоры, выступающие в самых различных жанрах — от классической хореографии до современного уличного танца. Чтобы пройти в финал, конкурсант должен получить три «да» от судей.

Состав жюри не изменился с прошлого сезона — Алла Сигалова, Сергей Полунин и Вера Брежнева вернулись к своим обязанностям и готовы оценивать участников шоу. А вот Аллу Михееву, выступившую в качестве первой ведущей «Dance Революции», сменила Ирина Пегова.

Актриса, к слову, не скрывает своей любви к танцам и, как она сама признается, не раздумывая согласилась вести шоу:

На проект съезжаются талантливые ребята со всей страны, там будет столько красоты и креатива! Уверена, что получу массу положительных эмоций. Ирина Пегова

Напомним, премьера шоу «Dance Революция» состоялась в феврале 2020 года. Особенность проекта заключается в технологии 360 градусов, благодаря которой зрители могут рассмотреть каждый танец со всех сторон: на исполнителя направлены 128 камер, фиксирующие мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления.