59-летняя Ирина Розанова играет серийную убийцу: первые фото

В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового сериала для сервиса START — криминального триллера «Самка богомола», который станет адаптацией успешного французского сериала «Богомол».
Главную роль — серийную убийцу Жанну по прозвищу «самка богомола» — исполняет Ирина Розанова. Как признается актриса, для нее эта роль стала «настоящим подарком».
Есть расхожее мнение, что актеры должны быть адвокатами своих ролей. Кого бы ни играли, злодеев ли, тиранов. Таких персонажей актерам всегда интереснее создавать, они более драматичны, с ними больше возможностей.
По сюжету, героиня отбывает срок в колонии строгого режима после признания в совершении восьми особо жестоких убийств, в то время как у нее появляется подражатель. Жанна предлагает следствию свою помощь, но с двумя условиями: на время расследования она покинет колонию, а делом будет заниматься ее сын, не общавшийся с ней последние 20 лет.
В сериале снимаются также Павел Чинарев, Екатерина Кузнецова, Ольга Сутулова, Сабина Ахмедова и другие. Режиссером «Самки богомола» стал Нурбек Эген. Проект станет второй совместной работой студий «Профит» и START после «Медиатора» с Андреем Бурковским.
Премьера запланирована на сентябрь 2021 года.