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11 мая 2021, фоторепортажСъемки

59-летняя Ирина Розанова играет серийную убийцу: первые фото

Актриса получила главную роль в сериале «Самка богомола»
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового сериала для сервиса START — криминального триллера «Самка богомола», который станет адаптацией успешного французского сериала «Богомол».

Главную роль — серийную убийцу Жанну по прозвищу «самка богомола» — исполняет Ирина Розанова. Как признается актриса, для нее эта роль стала «настоящим подарком».

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Есть расхожее мнение, что актеры должны быть адвокатами своих ролей. Кого бы ни играли, злодеев ли, тиранов. Таких персонажей актерам всегда интереснее создавать, они более драматичны, с ними больше возможностей.
Ирина Розанова

По сюжету, героиня отбывает срок в колонии строгого режима после признания в совершении восьми особо жестоких убийств, в то время как у нее появляется подражатель. Жанна предлагает следствию свою помощь, но с двумя условиями: на время расследования она покинет колонию, а делом будет заниматься ее сын, не общавшийся с ней последние 20 лет.

В сериале снимаются также Павел Чинарев, Екатерина Кузнецова, Ольга Сутулова, Сабина Ахмедова и другие. Режиссером «Самки богомола» стал Нурбек Эген. Проект станет второй совместной работой студий «Профит» и START после «Медиатора» с Андреем Бурковским.

Премьера запланирована на сентябрь 2021 года.

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