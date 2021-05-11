59-летняя Ирина Розанова играет серийную убийцу: первые фото

Есть расхожее мнение, что актеры должны быть адвокатами своих ролей. Кого бы ни играли, злодеев ли, тиранов. Таких персонажей актерам всегда интереснее создавать, они более драматичны, с ними больше возможностей.

По сюжету, героиня отбывает срок в колонии строгого режима после признания в совершении восьми особо жестоких убийств, в то время как у нее появляется подражатель. Жанна предлагает следствию свою помощь, но с двумя условиями: на время расследования она покинет колонию, а делом будет заниматься ее сын, не общавшийся с ней последние 20 лет.