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28 апреля 2021, фоторепортажСъемки

Муцениеце играет девушку легкого поведения: первые фото

Актриса снялась в комедии «Честный развод» вместе с Александром Робаком
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Опубликованы первые кадры со съемок и трейлер новой комедии «Честный развод» с Агатой Муцениеце и Александром Робаком в главных ролях. 

Как сообщает один из создателей фильма, автор сценария и креативный продюсер Константин Трофимов, «мы старались сделать легкую романтическую комедию о настоящем».

По сюжету, главный герой Гена, ради семейного благополучия отказавшийся от бурной молодости и своей мечты стать звездой КВН, переживает кризис среднего возраста и в один момент теряет все: семью, работу и лучшего друга. Вместо всего этого в его жизни появляется девушка очень легкого поведения Милана, вдохновляющая Гену попытаться наверстать упущенное.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам продюсеров, как только сценарий был написан, стало ясно, что главного героя должен сыграть Александр Робак. А вот актрису на роль Миланы искали долго. Но в итоге в этот образ идеально вписалась Агата Муцениеце, которая, к тому же, ведет одноименное интернет-шоу. 

Мою героиню можно назвать аферисткой и авантюристкой, которая мечтает о хорошей жизни. Она разводит мужчин на деньги, надеясь, что когда-нибудь откроет свой салон и ее жизнь наладится.
Агата Муцениеце

Съемки фильма проходили в Москве и Подмосковье, а также в Краснодарском крае. В «Честном разводе», помимо Робака и Муцениеце, снялись Андрей Федорцов, Анна Невская, Ирина Безряднова.

В прокат комедию выпускает Megogo Studios, премьера состоится в декабре 2021 года.

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