Муцениеце играет девушку легкого поведения: первые фото

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Опубликованы первые кадры со съемок и трейлер новой комедии «Честный развод» с Агатой Муцениеце и Александром Робаком в главных ролях.

Как сообщает один из создателей фильма, автор сценария и креативный продюсер Константин Трофимов, «мы старались сделать легкую романтическую комедию о настоящем».

По сюжету, главный герой Гена, ради семейного благополучия отказавшийся от бурной молодости и своей мечты стать звездой КВН, переживает кризис среднего возраста и в один момент теряет все: семью, работу и лучшего друга. Вместо всего этого в его жизни появляется девушка очень легкого поведения Милана, вдохновляющая Гену попытаться наверстать упущенное.

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По словам продюсеров, как только сценарий был написан, стало ясно, что главного героя должен сыграть Александр Робак. А вот актрису на роль Миланы искали долго. Но в итоге в этот образ идеально вписалась Агата Муцениеце, которая, к тому же, ведет одноименное интернет-шоу.

Мою героиню можно назвать аферисткой и авантюристкой, которая мечтает о хорошей жизни. Она разводит мужчин на деньги, надеясь, что когда-нибудь откроет свой салон и ее жизнь наладится. Агата Муцениеце

Съемки фильма проходили в Москве и Подмосковье, а также в Краснодарском крае. В «Честном разводе», помимо Робака и Муцениеце, снялись Андрей Федорцов, Анна Невская, Ирина Безряднова.