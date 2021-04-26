Опубликован тизер «Вестсайдской истории» с драками и танцами

Фильм станет ремейком картины 1961 года, получившей 10 кинонаград «Оскар». В тизере видно, что, как и в оригинале, в новой ленте много танцев и драк — сюжет разворачивается вокруг романа юноши и девушки из враждующих уличных банд Нью-Йорка.