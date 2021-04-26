Опубликован тизер «Вестсайдской истории» с драками и танцами

Студия 20th Century Fox опубликовала тизер мюзикла «Вестсайдская история» режиссера Стивена Спилберга.
Фильм станет ремейком картины 1961 года, получившей 10 кинонаград «Оскар». В тизере видно, что, как и в оригинале, в новой ленте много танцев и драк — сюжет разворачивается вокруг романа юноши и девушки из враждующих уличных банд Нью-Йорка.
В главной роли снялась дебютантка Рэйчел Зеглер. Кроме того, в картине играет Энсел Элгорт — звезда фильмов «Малыш на драйве» и «Щегол». Сценарий картины создал Тони Кушнер («Мюнхен», «Линкольн»).
Фильм должен был выйти еще в 2020 году, но премьера была отложена из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Теперь выход «Вестсайдской истории» ожидается 10 декабря 2021 года.