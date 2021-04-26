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26 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Илон Маск станет телеведущим

Канал NBC анонсировал выпуск популярного шоу с участием миллиардера
Илон Маск | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американский предприниматель, глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск станет телеведущим вечерней музыкально-юмористической передачи «Субботним вечером в прямом эфире». Об этом сообщил телеканал NBC.

Маск примет участие в выпуске, выход которого запланирован на 8 мая. В качестве музыкального гостя передачи выступит певица Майли Сайрус.

Вечерний музыкально-юмористический сериал «Субботним вечером в прямом эфире» выходит на американском канале NBC с 1975 года. Это один из самых популярных и долгоиграющих проектов в истории телевидения США. По формату он состоит из юмористических реприз и 1-2 музыкальных номеров. Шоу известно своим сатирическим изображением политической жизни страны и неоднократно номинировалось на престижную премию «Эмми».

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