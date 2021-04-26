Илон Маск станет телеведущим

Вечерний музыкально-юмористический сериал «Субботним вечером в прямом эфире» выходит на американском канале NBC с 1975 года. Это один из самых популярных и долгоиграющих проектов в истории телевидения США. По формату он состоит из юмористических реприз и 1-2 музыкальных номеров. Шоу известно своим сатирическим изображением политической жизни страны и неоднократно номинировалось на престижную премию «Эмми».