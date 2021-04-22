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22 апреля 2021, Газета.Ruновость

23-летняя дочь Майкла Джексона снимется в популярном сериале

Пэрис Джексон получила роль в десятом сезоне «Американской истории ужасов»
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон сыграет в новом сезоне сериала «Американская история ужасов», сообщает TMZ.

Актриса появится как минимум в одном эпизоде популярного проекта телеканала FX.

Создатель сериала Райана Мерфи уже рассказывал, что десятый сезон «Американской истории ужасов» будет разделен на две истории. В одной части сезона, связанной с морем, снимутся Сара Полсон, Маколей Калкин и Кэти Бейтс. Пэрис Джексон должна появиться во второй части, которая, по словам авторов, будет связана с песком. Там же сыграет Эмма Робертс, которая присоединилась к актерскому составу сериала-антологии в третьем сезоне.

Ранее Пэрис Джексон снималась в сериале «Звезда» и комедии «Опасный бизнес».

Съемки 10-го сезона были отложены из-за пандемии. Дата премьеры сериала пока неизвестна.

7.7
Американская история ужасов
2011/США18+драмафантастикаужасытриллердетективный
Моя оценка

«Американская история ужасов» выходит на телеканале FX с 2011 года. Каждый сезон хоррор-сериала имеет отдельный сюжет, в разных сезонах актеры проекта играют разные роли. Премьера девятого сезона шоу состоялась в 2019 году.

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