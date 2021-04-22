23-летняя дочь Майкла Джексона снимется в популярном сериале

Создатель сериала Райана Мерфи уже рассказывал, что десятый сезон «Американской истории ужасов» будет разделен на две истории. В одной части сезона, связанной с морем, снимутся Сара Полсон, Маколей Калкин и Кэти Бейтс. Пэрис Джексон должна появиться во второй части, которая, по словам авторов, будет связана с песком. Там же сыграет Эмма Робертс, которая присоединилась к актерскому составу сериала-антологии в третьем сезоне.