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20 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Рецидивист Башаров, Иванова в форме: как снимали «МУР-МУР»

Новая многосерийная историческая драма расскажет о сотрудницах отделения милиции небольшого городка
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фотографий
25
фотографий
25
фотографий

На телеканале «Россия 1» готовится к премьере новый исторический сериал. Многосерийная драма «МУР-МУР» расскажет о сотрудницах уголовного розыска, которые не только борются с преступностью в родном городе, но и пытаются устроить личную жизнь.

В главных ролях в проекте появятся Светлана Иванова, Карина Разумовская, Алена Кучкова, Анна Зайкова, Анастасия Обжигина, Владимир Яглыч и Марат Башаров.

Действие развернется в 1944 году в небольшом городке Муранске, только недавно освобожденном от немцев, который захлестывает волна дерзких ограблений. Справляться с бандой, возглавляемой беглым рецидивистом (Башаров), приходится местному отделению милиции, в котором служат одни женщины. Однажды в городе появляется комиссованный по ранению фронтовой офицер (Яглыч), случайно отставший от поезда и окунувшийся в самую гущу событий Муранска.

МУР-МУР
2021/Россия16+драмаисторический

Светлана Иванова, которой досталась роль начальника уголовного розыска Муранска, рассказывает:

Моя героиня на протяжении фильма проходит путь от разочаровавшейся, закрытой девушки, которая считает, что в ее жизни уже не будет чудес, до той, в жизни которой эти чудеса начинают происходить. Конечно, ее ждет любовь!
Светлана Иванова

Премьера сериала «МУР-МУР» состоится 26 апреля в 21.20.

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