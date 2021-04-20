Рецидивист Башаров, Иванова в форме: как снимали «МУР-МУР»

На телеканале «Россия 1» готовится к премьере новый исторический сериал. Многосерийная драма «МУР-МУР» расскажет о сотрудницах уголовного розыска, которые не только борются с преступностью в родном городе, но и пытаются устроить личную жизнь.
В главных ролях в проекте появятся Светлана Иванова, Карина Разумовская, Алена Кучкова, Анна Зайкова, Анастасия Обжигина, Владимир Яглыч и Марат Башаров.
Действие развернется в 1944 году в небольшом городке Муранске, только недавно освобожденном от немцев, который захлестывает волна дерзких ограблений. Справляться с бандой, возглавляемой беглым рецидивистом (Башаров), приходится местному отделению милиции, в котором служат одни женщины. Однажды в городе появляется комиссованный по ранению фронтовой офицер (Яглыч), случайно отставший от поезда и окунувшийся в самую гущу событий Муранска.
Светлана Иванова, которой досталась роль начальника уголовного розыска Муранска, рассказывает:
Моя героиня на протяжении фильма проходит путь от разочаровавшейся, закрытой девушки, которая считает, что в ее жизни уже не будет чудес, до той, в жизни которой эти чудеса начинают происходить. Конечно, ее ждет любовь!
Премьера сериала «МУР-МУР» состоится 26 апреля в 21.20.