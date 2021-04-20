Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
20 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Олег Меньшиков получил роль судьи в новом сериале: фото в образе

На российском ТВ выйдет адаптация популярного израильского сериала
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В апреле стартовали съемки сериала «Ваша честь» для телеканала Рен-ТВ и онлайн-платформы more.tv. Производством криминальной драмы занимается компания Star Media Vision.

«Ваша честь» — это российская адаптация популярного израильского сериала «Судья», формат которого ранее уже был продан в США, Германию, Францию, Италию, Индию.

Главная роль — принципиального и неподкупного судьи Михаила Романова — досталась Олегу Меньшикову. По сюжету сериала, сын Романова Антон (его на экране воплотит Владислав Миллер) без спроса взял машину и сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места преступления. Узнав об этом, Романов без колебаний решает сдать сына в полицию, чтобы тот понес заслуженное наказание. Однако выясняется, что погибший — сын местного криминального авторитета, которого Романов отправил за решетку год назад. Судья понимает, что для Антона явка с повинной означает верную смерть.

У меня давно не было настолько глубокой и объемной роли в кино. Поэтому я с большим интересом приступаю к работе!
Олег Меньшиков

Режиссерское кресло проекта занял Константин Статский, на счету которого такие успешные сериалы, как «Мажор», «Мост» (к слову, тоже адаптация зарубежного формата). Помимо Меньшикова, в кадре появятся также Дарья Урсуляк, Ростислав Бершауэр, Ольга Тумайкина.

Съемки сериала «Ваша честь» продлятся до конца июня. Дата премьеры сериала пока не сообщается.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ольга Тумайкина
Олег Меньшиков
Как снимали «Великого» с Джонни Деппом: фото с площадки
Ваша честь
Кристиан Бэйл побрился налысо ради роли
Цыганов стал любовником Лядовой в сериале: фото со съемок
Любовь Толкалина показала «беременный» живот на съемках
Ляйсан Утяшева пришла в шоу «Ты — топ-модель!»
Моника Беллуччи играет колдунью: первые фото в образе
Ольга Бузова пришла на съемки КВН
Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу
Леди Гага в свадебном платье снимается в фильме «Гуччи»
Порошина и Балуев вместе снялись в сериале: первые кадры
70-летний Билл Мюррей рассказал о мучениях на съемках
Подкаминская, Панкратов-Черный и другие на съемках «ИП Пироговой»
Популярная певица едва не сорвала съемки «Орла и решки»
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»
Новый снимок Кристен Стюарт в образе Дианы разочаровал соцсети
Бондарчук и Хаматова играют супружескую пару: фото с площадки
Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии
Бен Аффлек снимается у Джорджа Клуни: кадры с площадки
Ефремов и Старшенбаум играют мужа и жену: кадры со съемок
Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Кяро снимается в новом фильме Оганесяна: первые фото
Пересильд и Бурковский снялись вместе: первые кадры
Воробьев рассказал о съемках в роли будущего президента России
Стартовали съемки фильма с Лоу и дочерью Йовович
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Сябитова рассказала о поведении Моргенштерна за кадром шоу
49-летний Лето «состарился» для роли: первые фото
Максим Матвеев показал себя на съемках второго сезона «Триггера»
Нонна Гришаева отправится на Луну: первые фото со съемок сериала
Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились
40-летний Маколей Калкин впервые снимается в сериале
Гузеева снимается в новом телешоу: первые фото
«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли
Голубые глаза, золотые волосы: Деревянко удивил новым образом
Леди Гага и Адам Драйвер играют супругов: первые фото со съемок
Хлынина снимается в образе будущей императрицы: первые фото
Утяшева, Караулова и Чумаков вместе снялись в музыкальном шоу
Брэд Питт в окровавленной одежде был замечен на съемках
Утяшева, Дружинин и Мигель вернулись к съемкам «Танцев»
Навка и муж Заворотнюк снялись в американском фильме о России
Мороз показала фото с отцом-режиссером на съемках «Содержанок»
Снигирь и Вдовиченков играют родителей Чука и Гека: первые фото
85-летняя Дружинина рассказала о неприязни к Тихонову на пробах
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
Порошина и Аверин снимаются в «Склифосовском»: фото с площадки
Крид, Нагиев, Лобода на съемках шоу «Голос. Дети»: первые фото
Неузнаваемые Марго Робби и Кристиан Бэйл снова снимаются вместе
Олеся Судзиловская примерила форму на съемках нового сериала
Подкаминская стала женой олигарха в новом сериале: первые фото
Боярская, Янковская, Безруков снялись в продолжении «Оптимистов»
Новые трейлеры
Любовь, смерть и роботы
Любовь, смерть и роботы (2 сезон) — Дублированный трейлер
Шан-Чи и легенда Десяти колец
Дублированный тизер
Аннетт
Трейлер (англ.)
Пила: Спираль
Дублированный трейлер №2
Декабрь
Тизер
Форсаж 9
Дублированный трейлер №2
Телохранитель жены киллера
Дублированный трейлер
Армия мертвецов
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
В Сети нашли «мускулистый» костюм для тех, кто утратил форму Можно делать вид, что вы не выходили из спортзала.
Дети
Три веские причины разрешить ребенку бездельничать Какую пользу приносит ничегонеделание? Рассказывает семейный психолог
Hi-Tech
Опубликован снимок загадочной планеты неизвестного происхождения Новая гигантская планета
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь