Олег Меньшиков получил роль судьи в новом сериале: фото в образе

Главная роль — принципиального и неподкупного судьи Михаила Романова — досталась Олегу Меньшикову. По сюжету сериала, сын Романова Антон (его на экране воплотит Владислав Миллер) без спроса взял машину и сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места преступления. Узнав об этом, Романов без колебаний решает сдать сына в полицию, чтобы тот понес заслуженное наказание. Однако выясняется, что погибший — сын местного криминального авторитета, которого Романов отправил за решетку год назад. Судья понимает, что для Антона явка с повинной означает верную смерть.