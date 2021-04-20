Олег Меньшиков получил роль судьи в новом сериале: фото в образе

В апреле стартовали съемки сериала «Ваша честь» для телеканала Рен-ТВ и онлайн-платформы more.tv. Производством криминальной драмы занимается компания Star Media Vision.
«Ваша честь» — это российская адаптация популярного израильского сериала «Судья», формат которого ранее уже был продан в США, Германию, Францию, Италию, Индию.
Главная роль — принципиального и неподкупного судьи Михаила Романова — досталась Олегу Меньшикову. По сюжету сериала, сын Романова Антон (его на экране воплотит Владислав Миллер) без спроса взял машину и сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места преступления. Узнав об этом, Романов без колебаний решает сдать сына в полицию, чтобы тот понес заслуженное наказание. Однако выясняется, что погибший — сын местного криминального авторитета, которого Романов отправил за решетку год назад. Судья понимает, что для Антона явка с повинной означает верную смерть.
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Режиссерское кресло проекта занял Константин Статский, на счету которого такие успешные сериалы, как «Мажор», «Мост» (к слову, тоже адаптация зарубежного формата). Помимо Меньшикова, в кадре появятся также Дарья Урсуляк, Ростислав Бершауэр, Ольга Тумайкина.
Съемки сериала «Ваша честь» продлятся до конца июня. Дата премьеры сериала пока не сообщается.