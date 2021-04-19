Цыганов стал любовником Лядовой в сериале: фото со съемок

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Главный герой нового сюрреалистического триллера — успешный финансист (Стычкин), страдающий провалами в памяти и постоянно окруженный «фантомами», среди которых его убитая жена (Лядова) и ее застрелившийся любовник-следователь (Цыганов). Чтобы избавиться от этих странных симптомов и получить опеку над пятилетним сыном, герой берется расследовать убийство жены и пытается воостановить свое прошлое.

«Вне себя» размышляет об относительности реальности и делает это через призму героя, который просто страстно хочет увидеть своего ребенка. <...> Это история, прежде всего, очень страстного человека, в котором борются разные начала: мужское и женское, любовь и ненависть, страх, безрассудство и так далее. Евгений Стычкин

В основу сюжета лег сценарий Андрея Золотарева, сценариста фильмов «Спутник» и «Лед», а также сериала «Триггер». Режиссером пилотной серии стал Александр Дулерайн (ранее выступавший продюсером таких сериалов, как «Физрук», «Сладкая жизнь»), а режиссером сезона — молодой постановщик Клим Козинский.

Помимо Стычкина, Цыганова и Лядовой, в съемках задействованы Дмитрий Колчин, Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина. Дулерайн подчеркивает: «Нам невероятно повезло с актерами, у нас абсолютно бескомпромиссный кастинг. Что важно, потому что за всеми приключениями и жанром — в основе истории человеческая драма».