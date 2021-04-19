Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Цыганов стал любовником Лядовой в сериале: фото со съемок

Актеры вместе появятся в черной комедии «Вне себя»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Кинокомпания 1-2-3 Production сообщила о завершении съемок сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Евгением Цыгановым и Еленой Лядовой

Главный герой нового сюрреалистического триллера — успешный финансист (Стычкин), страдающий провалами в памяти и постоянно окруженный «фантомами», среди которых его убитая жена (Лядова) и ее застрелившийся любовник-следователь (Цыганов). Чтобы избавиться от этих странных симптомов и получить опеку над пятилетним сыном, герой берется расследовать убийство жены и пытается воостановить свое прошлое.

«Вне себя» размышляет об относительности реальности и делает это через призму героя, который просто страстно хочет увидеть своего ребенка. <...> Это история, прежде всего, очень страстного человека, в котором борются разные начала: мужское и женское, любовь и ненависть, страх, безрассудство и так далее.
Евгений Стычкин
Провокаторы и психи: 10 сериалов про эксцентричных психологов

В основу сюжета лег сценарий Андрея Золотарева, сценариста фильмов «Спутник» и «Лед», а также сериала «Триггер». Режиссером пилотной серии стал Александр Дулерайн (ранее выступавший продюсером таких сериалов, как «Физрук», «Сладкая жизнь»), а режиссером сезона — молодой постановщик Клим Козинский.

Помимо Стычкина, Цыганова и Лядовой, в съемках задействованы Дмитрий Колчин, Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина. Дулерайн подчеркивает: «Нам невероятно повезло с актерами, у нас абсолютно бескомпромиссный кастинг. Что важно, потому что за всеми приключениями и жанром — в основе истории человеческая драма».

На данный момент съемки в России завершены, в мае команде сериала предстоит отправиться за границу, где пройдет последний съемочный день. Премьера «Вне себя» ожидается осенью 2021 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Елена Лядова
Вне себя
Любовь Толкалина показала «беременный» живот на съемках
Евгений Цыганов
Евгений Стычкин
Ляйсан Утяшева пришла в шоу «Ты — топ-модель!»
Моника Беллуччи играет колдунью: первые фото в образе
Ольга Бузова пришла на съемки КВН
Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу
Леди Гага в свадебном платье снимается в фильме «Гуччи»
Порошина и Балуев вместе снялись в сериале: первые кадры
70-летний Билл Мюррей рассказал о мучениях на съемках
Подкаминская, Панкратов-Черный и другие на съемках «ИП Пироговой»
Популярная певица едва не сорвала съемки «Орла и решки»
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»
Новый снимок Кристен Стюарт в образе Дианы разочаровал соцсети
Бондарчук и Хаматова играют супружескую пару: фото с площадки
Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии
Бен Аффлек снимается у Джорджа Клуни: кадры с площадки
Ефремов и Старшенбаум играют мужа и жену: кадры со съемок
Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Кяро снимается в новом фильме Оганесяна: первые фото
Пересильд и Бурковский снялись вместе: первые кадры
Воробьев рассказал о съемках в роли будущего президента России
Стартовали съемки фильма с Лоу и дочерью Йовович
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Сябитова рассказала о поведении Моргенштерна за кадром шоу
49-летний Лето «состарился» для роли: первые фото
Максим Матвеев показал себя на съемках второго сезона «Триггера»
Нонна Гришаева отправится на Луну: первые фото со съемок сериала
Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились
40-летний Маколей Калкин впервые снимается в сериале
Гузеева снимается в новом телешоу: первые фото
«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли
Голубые глаза, золотые волосы: Деревянко удивил новым образом
Борисов, Ефремов, Хаматова номинированы на премию «Ника»
Леди Гага и Адам Драйвер играют супругов: первые фото со съемок
Хлынина снимается в образе будущей императрицы: первые фото
Утяшева, Караулова и Чумаков вместе снялись в музыкальном шоу
Брэд Питт в окровавленной одежде был замечен на съемках
Утяшева, Дружинин и Мигель вернулись к съемкам «Танцев»
Навка и муж Заворотнюк снялись в американском фильме о России
Мороз показала фото с отцом-режиссером на съемках «Содержанок»
Снигирь и Вдовиченков играют родителей Чука и Гека: первые фото
Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»
85-летняя Дружинина рассказала о неприязни к Тихонову на пробах
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
Порошина и Аверин снимаются в «Склифосовском»: фото с площадки
Крид, Нагиев, Лобода на съемках шоу «Голос. Дети»: первые фото
Неузнаваемые Марго Робби и Кристиан Бэйл снова снимаются вместе
Олеся Судзиловская примерила форму на съемках нового сериала
Подкаминская стала женой олигарха в новом сериале: первые фото
Боярская, Янковская, Безруков снялись в продолжении «Оптимистов»
Пересильд, Толстоганова, Мельникова: фото со съемок «Медиатора»
Новые трейлеры
Аннетт
Трейлер (англ.)
Пила: Спираль
Дублированный трейлер №2
Декабрь
Тизер
Форсаж 9
Дублированный трейлер №2
Телохранитель жены киллера
Дублированный трейлер
Армия мертвецов
Дублированный трейлер
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
Великий
Дублированный трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Суд вынес приговор Тиме Белорусских Исполнитель признал вину по делу о наркотиках и раскаялся
Популярные темы на «Детях»
Отпуск с дочкой мужа. 878
Кто пролетел с Турцией 571
Вторник, картинки. Апрель 509
Забавные картинки 371
Hi-Tech
Из космоса прислали странный снимок. Что это Удивительные дуги и полумесяцы в космосе
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь