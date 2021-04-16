Шпица, Бурунов, Харламов на премьере фильма Гая Ричи

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.
Специальный показ картины посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса: Гарик Харламов, Екатерина Шпица, Сергей Бурунов, Ян Гэ, Александра Ревенко, Юрий Колокольников, Владимир Яглыч, Денис Шведов, Мария Шалаева, Петр Буслов и многие другие.
«Гнев человеческий» — криминальный триллер Гая Ричи, ремейк французской ленты 2004 года «Инкассатор». События новой картины разворачиваются в Лос-Анджелесе. Главный герой — загадочный и холодный на вид Эйч (Стэйтем), преследуемый жаждой справедливости, — внедряется в инкассаторскую компанию с целью отыскать соучастников серии громких ограблений. В широкий прокат фильм выйдет 22 апреля.