Шпица, Бурунов, Харламов на премьере фильма Гая Ричи

«Гнев человеческий» — криминальный триллер Гая Ричи, ремейк французской ленты 2004 года «Инкассатор». События новой картины разворачиваются в Лос-Анджелесе. Главный герой — загадочный и холодный на вид Эйч (Стэйтем), преследуемый жаждой справедливости, — внедряется в инкассаторскую компанию с целью отыскать соучастников серии громких ограблений. В широкий прокат фильм выйдет 22 апреля.