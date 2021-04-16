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16 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Шпица, Бурунов, Харламов на премьере фильма Гая Ричи

Звезды первыми в Москве увидели новый боевик «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом
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27
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В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Специальный показ картины посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса: Гарик Харламов, Екатерина Шпица, Сергей Бурунов, Ян Гэ, Александра Ревенко, Юрий Колокольников, Владимир Яглыч, Денис Шведов, Мария Шалаева, Петр Буслов и многие другие.

Гнев человеческий
2021/США, Великобритания18+триллербоевик

«Гнев человеческий» — криминальный триллер Гая Ричи, ремейк французской ленты 2004 года «Инкассатор». События новой картины разворачиваются в Лос-Анджелесе. Главный герой — загадочный и холодный на вид Эйч (Стэйтем), преследуемый жаждой справедливости, — внедряется в инкассаторскую компанию с целью отыскать соучастников серии громких ограблений. В широкий прокат фильм выйдет 22 апреля.

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