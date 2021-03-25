Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
25 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Ильяшенко, Франц, Ендальцев представили сериал со своим участием

Ситком «Пять с плюсом» расскажет о молодой паре, которая решает сдать в аренду несколько комнат в своей квартире
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Актеры Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев и Юлия Франц в онлайн-шоу «ОК на связи» представили сериал соцсети «Одноклассники» со своим участием — «Пять с плюсом».

Сюжет комедии режиссера Дины Штурмановой строится вокруг молодой влюбленной пары (Цуканов и Ильяшенко). Главные герои решают заработать на свадьбу, сдавая две из трех комнат в подаренной родителями квартире. Лукерья Ильяшенко отметила:

Обычно в своих ролях я играю антагонистов, а тут — комедийная роль, абсолютно не свойственная мне по психофизике. Играть комедию очень сложно — важно быть максимально естественным и поймать грань, чтобы не уйти в кривляние.
Лукерья Ильяшенко

Пользователи «Одноклассников» смогут обсуждать эпизоды сериала в чате, а также получат возможность принять участие в опросах и викторинах о развитии сюжета. Выход десятисерийной комедии приурочен к 15-летию соцсети.

Пять с плюсом
2021/Россия16+комедия
Моя оценка

Премьера комедийного сериала «Пять с плюсом» состоится 25 марта в 20.00 в эфире вечернего шоу соцсети «ОК на связи!». Затем первый эпизод станет доступен в официальной группе проекта.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Юлия Франц
Лукерья Ильяшенко
Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент
Дмитрий Ендальцев
Пять с плюсом
Дочь Толкалиной, Шведов с женой и другие на кинопремьере
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Мария Миронова представила в Москве фильм с Камбербэтчем
Бурунов, Тарасова, Серебряков с дочерью на премьере фильма
Медынич, Калюжный, Стоянов представили сериал о вампирах
Мороз с дочкой, Домогаровы и Добронравовы на премьере фильма
Безрукова, Толстоганова, Судзиловская на кинопремьере
Экс-возлюбленная Тимати представила шоу со своим участием
Муцениеце и Колокольников представили сериал со своим участием
Пегова с дочкой и Робак посетили премьеру романтической комедии
Эрнст с женой, Галкин, Исакова на премьере сериала с Пересильд
Марина Александрова, Светлана Иванова и дети звезд на премьере
Гайдулян с женой, Мишулина, Галич на показе комедии с Буруновым
Аксенова и Курцын на премьере продолжения популярной комедии
«Одноклассники» сняли собственный сериал с Ильяшенко и Франц
Киркоров, Шмыкова, Ревенко на премьере комедии с Милославской
Уколова и Добронравов представили спортивную драму в Москве
Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»
Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере
Яглыч, Смехова, Гришаева: звезды на премьере комедии с Нагиевым
Бледанс, Судзиловская, Хрусталев с женой на премьере фильма
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой
Иванова, Валюшкина, Канделаки на премьере комедии Светлакова
Бочкарева, Маякин, Запашные: звезды с детьми на кинопремьере
Нагиев, Муцениеце, Бербер: звезды на показе комедии про стендап
Гагарина и Аксенова представили третий сезон «Бывших»
Снигирь, Цыганов, Исакова, Чиповская на премьере фильма
Звезда «Сладкой жизни» примерил неожиданный образ на съемках
Безрукова, Епифанцев, Борисова с дочкой на премьере фильма
Шпица, Михеева, Канделаки на премьере комедии «День города»
Зудина поддержала сына на спецпоказе нового фильма
Петров с Милославской, Добронравов и другие на премьере «Огня»
Niletto, Бледанс, Самбурская и другие звезды на кинопремьере
Горбачева, Миронова и «Квартет И» на премьере «Обратной связи»
Безрукова, Смехова, Волкова на премьере «Неадекватных людей 2»
Бурунов, Борисов, Виторган на премьере новогоднего фильма
Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
Ходченкова с Петровым и другие звезды на премьере «На острие»
Бледанс, Борщева и Костюшкин на премьере новогодней комедии
Шпица и Волкова представили фильм, в котором снялись вместе
Корешков поддержал Максимову на премьере фильма «Бег»
Яглыч, Шепелев, Maruv на премьере «Перевала Дятлова»
Гришаева с семьей, Судзиловская, Табаков на кинопремьере
Высоцкая, Михалкова, Водонаева на премьере фильма Кончаловского
Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»
Максимова и Соколовский представили продолжение сериала
Безруков с женой, Кожевникова и другие звезды на премьере
Новые трейлеры
Чикатило
Тизер
Рассказ служанки
Трейлер (дубл.)
Мой год в Нью-Йорке
Дублированный трейлер
Преступление
Трейлер
Кролик Питер 2
Дублированный трейлер №2
Отец
Дублированный трейлер
Поколение Вояджер
Дублированный трейлер
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Принцесса Евгения обнародовала новые фото сына Внучка королевы Елизаветы II стала мамой в начале февраля
Hi-Tech
Тайна громкого взрыва в Великобритании разгадана. Что за шум напугал миллионы людей Его издал «огненный шар»
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь