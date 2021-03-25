Ильяшенко, Франц, Ендальцев представили сериал со своим участием

Актеры Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев и Юлия Франц в онлайн-шоу «ОК на связи» представили сериал соцсети «Одноклассники» со своим участием — «Пять с плюсом».
Сюжет комедии режиссера Дины Штурмановой строится вокруг молодой влюбленной пары (Цуканов и Ильяшенко). Главные герои решают заработать на свадьбу, сдавая две из трех комнат в подаренной родителями квартире. Лукерья Ильяшенко отметила:
Обычно в своих ролях я играю антагонистов, а тут — комедийная роль, абсолютно не свойственная мне по психофизике. Играть комедию очень сложно — важно быть максимально естественным и поймать грань, чтобы не уйти в кривляние.
Пользователи «Одноклассников» смогут обсуждать эпизоды сериала в чате, а также получат возможность принять участие в опросах и викторинах о развитии сюжета. Выход десятисерийной комедии приурочен к 15-летию соцсети.
Премьера комедийного сериала «Пять с плюсом» состоится 25 марта в 20.00 в эфире вечернего шоу соцсети «ОК на связи!». Затем первый эпизод станет доступен в официальной группе проекта.