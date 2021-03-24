Волочкову проверили на детекторе лжи в шоу Кудрявцевой

Анастасия Волочкова стала очередной гостьей программы «Секрет на миллион». Балерина, ранее уже участвовавшая в шоу Леры Кудрявцевой, на этот раз поделилась с ведущей новыми признаниями и откровениями.
В студии звезда также впервые в жизни прошла проверку на детекторе лжи.
«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды.
Волочкова появлялась в передаче «Секрет на миллион» в 2016 и 2018 годах. Новый выпуск с ее участием покажут 27 марта в 21.10.