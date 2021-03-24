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24 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Волочкову проверили на детекторе лжи в шоу Кудрявцевой

Балерина ранее уже становилась гостьей программы «Секрет на миллион»
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Анастасия Волочкова стала очередной гостьей программы «Секрет на миллион». Балерина, ранее уже участвовавшая в шоу Леры Кудрявцевой, на этот раз поделилась с ведущей новыми признаниями и откровениями.

В студии звезда также впервые в жизни прошла проверку на детекторе лжи.

«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды.

Волочкова появлялась в передаче «Секрет на миллион» в 2016 и 2018 годах. Новый выпуск с ее участием покажут 27 марта в 21.10.

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