Niletto, Ивлеева, Собчак на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ»

В Москве состоялся традиционный пресс-завтрак, предваряющий премию «Муз-ТВ». Музыкальное шоу, которое пройдет в 2021 году, получило подзаголовок «Начало света».
На мероприятии были объявлены ведущие церемонии, запланированной на 4 июня. Ими станут Анастасия Ивлеева, Александр Ревва и Ксения Собчак. Личность четвертого ведущего пока держится в тайне. Ивлеева отметила:
После такого тяжелого года мы очень соскучились по выступлениям, шоу, энергии. Я уверена, что большое количество артистов готовит сумасшедшие номера. Мы хотим смотреть эти номера, проводить эту церемонию и радовать зрителей!
Гостями мероприятия были Дима Билан, Сергей Лазарев, Клава Кока, Niletto. Примечательно, что премию вручат по итогам сразу двух лет. Имена номинантов и четвертого ведущего премии «Муз-ТВ» 20/21 станут известны на гала-ужине в апреле.