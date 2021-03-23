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23 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Niletto, Ивлеева, Собчак на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ»

Стали известны имена ведущих предстоящей церемонии
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В Москве состоялся традиционный пресс-завтрак, предваряющий премию «Муз-ТВ». Музыкальное шоу, которое пройдет в 2021 году, получило подзаголовок «Начало света».

На мероприятии были объявлены ведущие церемонии, запланированной на 4 июня. Ими станут Анастасия Ивлеева, Александр Ревва и Ксения Собчак. Личность четвертого ведущего пока держится в тайне. Ивлеева отметила:

После такого тяжелого года мы очень соскучились по выступлениям, шоу, энергии. Я уверена, что большое количество артистов готовит сумасшедшие номера. Мы хотим смотреть эти номера, проводить эту церемонию и радовать зрителей!
Анастасия Ивлеева

Гостями мероприятия были Дима Билан, Сергей Лазарев, Клава Кока, Niletto. Примечательно, что премию вручат по итогам сразу двух лет. Имена номинантов и четвертого ведущего премии «Муз-ТВ» 20/21 станут известны на гала-ужине в апреле.

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