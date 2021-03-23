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23 марта 2021, Lenta.Ruновость

Кудрявцева назвала причину своей госпитализации

Телеведущую увезли в больницу прямо со съемок шоу «Секрет на миллион»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву увезли в больницу прямо со съемок шоу «Секрет на миллион». «Испугалась я прилично», — рассказала звезда в сториз инстаграма. Позже ведущая раскрыла также, почему оказалась в реанимации: по словам Кудрявцевой, предварительная причина ее госпитализации — «нервы и стресс». Звезда отметила:

Новость
Кудрявцева ответила на вопрос о гонораре за «Секрет на миллион»
Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость.
Валерия Кудрявцева

Кудрявцева рассказала, что почувствовала себя плохо на работе. Телеведущей стало трудно дышать, появилась боль в груди. При этом Лера подчеркнула, что не падала в обморок. В больнице медики проверили ее сердце, сделали компьютерную томографию легких, обследования показали, что «все в порядке». Звезде назначено дообследование.

49-летняя Кудрявцева ведет на НТВ передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Ранее вела программы «Партийная зона», «МузОбоз» вместе с Отаром Кушанашвили, а также «Клуб бывших жен», принимала участие в проекте «Звездный лед», снималась в фильмах «Здрасьте, я ваш папа!», «Самый лучший фильм», сериале «Улицы разбитых фонарей».

4.1
Секрет на миллион
2016/Россия16+ток-шоуразвлекательное
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Валерия Кудрявцева
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