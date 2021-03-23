Кудрявцева назвала причину своей госпитализации

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву увезли в больницу прямо со съемок шоу « Секрет на миллион ». «Испугалась я прилично», — рассказала звезда в сториз инстаграма. Позже ведущая раскрыла также, почему оказалась в реанимации: по словам Кудрявцевой, предварительная причина ее госпитализации — «нервы и стресс». Звезда отметила:

Кудрявцева ответила на вопрос о гонораре за «Секрет на миллион»

Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость.

Кудрявцева рассказала, что почувствовала себя плохо на работе. Телеведущей стало трудно дышать, появилась боль в груди. При этом Лера подчеркнула, что не падала в обморок. В больнице медики проверили ее сердце, сделали компьютерную томографию легких, обследования показали, что «все в порядке». Звезде назначено дообследование.