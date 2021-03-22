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22 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Пересильд и Бурковский снялись вместе: первые кадры

Актеры исполнили главные роли в комедии, снятой Борисом Хлебниковым по пьесе Ивана Вырыпаева
6
фотографий
6
фотографий

Закончились съемки комедии Бориса Хлебникова «Солнечная линия», снятой по пьесе Ивана Вырыпаева. Главные роли сыграли Юлия Пересильд и Андрей Бурковский.

Действие картины разворачивается в новогоднюю ночь. В центре сюжета — мужчина и женщина, которые пытаются понять, любят ли они друг друга, любили ли когда-то, честны ли друг с другом, стоит ли им оставаться вместе. Борис Хлебников отметил:

У Вырыпаева абсолютно точно показано, как мужчина не слышит женщину, а женщина не слышит мужчину. Это не вполне выпяченный юмор. Но это непонимание очень похоже на все ссоры между мужчинами и женщинами, и поэтому будет вызывать улыбку.
Борис Хлебников

Фильм был снят за несколько дней с десяти камер одним дублем. Оператором выступил Александр Симонов, работавший над лентами «Я тоже хочу» Алексея Балабанова, «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай» Андрея Кончаловского. Продюсером стал Сергей Сельянов.

Дата премьеры «Солнечной линии» пока не сообщается.

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