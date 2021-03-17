Бенедикт Камбербэтч высказался о продолжении «Шерлока»

Бенедикт Камбербэтч в сериале «Шерлок»

Британский актер Бенедикт Камбербэтч в интервью изданию Collider прокомментировал вероятность продления сериала «Шерлок» на пятый сезон. Артист отметил, что его о таком лучше не спрашивать, потому что он редко отрицает подобные предположения, к тому же в данный момент у него плотный рабочий график.

Я последний человек, которого стоит об этом спрашивать, поскольку очевидно, что я никогда не говорю «никогда». Но я не знаю. И еще меня лучше не спрашивать, потому что мое расписание очень и очень загружено, как и у Мартина [Фримана] и других ключевых актеров. Так что, кто знает? Может быть, однажды, если будет правильный сценарий... Бенедикт Камбербэтч

Камбербэтч уточнил, что продолжением «Шерлока» не обязательно может стать сериал. «И я говорю „сценарий“. Может быть, это будет фильм, а не сериал. Кто знает? Как бы то ни было, не сейчас», — сказал актер.