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11 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Экс-возлюбленная Тимати представила шоу со своим участием

Презентацию проекта «Ты – топ-модель!» посетили многие звезды кино и ТВ
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16
фотографий
16
фотографий

В Москве прошла закрытая презентация нового реалити-шоу ТНТ «Ты – топ-модель!». Проект представили его продюсер и режиссер Сергей Шанович, а также ведущие шоу — экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова и Гоша Карцев.

Гостями мероприятия стали Юлия Савичева, Дмитрий Шепелев, Родион Газманов, Роман Маякин, Анжелика Каширина, Евгения Медведева, Елена Борщева и многие другие. Вел презентацию, проходившую в формате вечеринки, шоумен Дмитрий Хрусталев.

Представляя проект, Решетова отметила:

Это первое шоу в России, которое борется со стереотипами фэшн-индустрии и шаблонными представлениями о красоте. На кастинг пришло очень много талантливых девушек, которым есть что сказать.
Анастасия Решетова

Манекенщица добавила, что шоу откроет новые лица в индустрии моды и докажет, что любые цели достижимы.

Ты — топ-модель!
2021/Россия16+шоу о моде и красотеразвлекательное

Шоу «Ты – топ-модель!» будет аналогом оригинального формата America’s Next Top Model («Топ-модель по-американски»). По условиям проекта, участниц ждут сложные испытания — как физические, так и эмоциональные, в результате которых они преобразятся и получат шанс стать профессиональными моделями. В рамках шоу 70 девушек посоревнуются за приз в 3 млн рублей и работу мечты (в первом сезоне это будет контракт с известным модным брендом Philipp Plein). Ведущим проекта, помимо Решетовой и Карцева, выступает Александр Гудков, а главным экспертом шоу — модельер Филипп Плейн.

Премьера проекта «Ты – топ-модель!» на ТНТ состоится 21 марта в 17.30.

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