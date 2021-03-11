Экс-возлюбленная Тимати представила шоу со своим участием

В Москве прошла закрытая презентация нового реалити-шоу ТНТ «Ты – топ-модель!». Проект представили его продюсер и режиссер Сергей Шанович, а также ведущие шоу — экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова и Гоша Карцев.
Гостями мероприятия стали Юлия Савичева, Дмитрий Шепелев, Родион Газманов, Роман Маякин, Анжелика Каширина, Евгения Медведева, Елена Борщева и многие другие. Вел презентацию, проходившую в формате вечеринки, шоумен Дмитрий Хрусталев.
Представляя проект, Решетова отметила:
Это первое шоу в России, которое борется со стереотипами фэшн-индустрии и шаблонными представлениями о красоте. На кастинг пришло очень много талантливых девушек, которым есть что сказать.
Манекенщица добавила, что шоу откроет новые лица в индустрии моды и докажет, что любые цели достижимы.
Шоу «Ты – топ-модель!» будет аналогом оригинального формата America’s Next Top Model («Топ-модель по-американски»). По условиям проекта, участниц ждут сложные испытания — как физические, так и эмоциональные, в результате которых они преобразятся и получат шанс стать профессиональными моделями. В рамках шоу 70 девушек посоревнуются за приз в 3 млн рублей и работу мечты (в первом сезоне это будет контракт с известным модным брендом Philipp Plein). Ведущим проекта, помимо Решетовой и Карцева, выступает Александр Гудков, а главным экспертом шоу — модельер Филипп Плейн.
Премьера проекта «Ты – топ-модель!» на ТНТ состоится 21 марта в 17.30.