Экс-возлюбленная Тимати представила шоу со своим участием

В Москве прошла закрытая презентация нового реалити-шоу ТНТ « Ты – топ-модель! ». Проект представили его продюсер и режиссер Сергей Шанович, а также ведущие шоу — экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова и Гоша Карцев.

Это первое шоу в России, которое борется со стереотипами фэшн-индустрии и шаблонными представлениями о красоте. На кастинг пришло очень много талантливых девушек, которым есть что сказать.

Шоу «Ты – топ-модель!» будет аналогом оригинального формата America’s Next Top Model («Топ-модель по-американски»). По условиям проекта, участниц ждут сложные испытания — как физические, так и эмоциональные, в результате которых они преобразятся и получат шанс стать профессиональными моделями. В рамках шоу 70 девушек посоревнуются за приз в 3 млн рублей и работу мечты (в первом сезоне это будет контракт с известным модным брендом Philipp Plein). Ведущим проекта, помимо Решетовой и Карцева, выступает Александр Гудков, а главным экспертом шоу — модельер Филипп Плейн.