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5 марта 2021, Газета.Ruновость

Елена Яковлева отмечает 60-летний юбилей

Актрису поздравил президент Владимир Путин
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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Елену Яковлеву, которой 5 марта исполняется 60 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении главы государства говорится:

Яркая, талантливая актриса, вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство.

Путин в поздравлении также отметил непревзойденное мастерство и обаяние юбилярши, ее душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу.

Елена Яковлева в начале кинокарьеры снималась в фильмах «Плюмбум, или Опасная игра», «Время летать», «Лестница», «Сердце не камень». Прославилась актриса ролью Тани Зайцевой в картине Петра Тодоровского «Интердевочка», вышедшей в 1989 году. Большую популярность ей принесли также съемки в детективном сериале «Каменская» с 2000 по 2011 год, где она играла главную роль. Известна также по таким кино- и телепроектам, как «Петербургские тайны», «Я остаюсь», «Преступление и наказание», «Рита», «Склифосовский», «Женщины на грани», «Самый лучший день», «Экипаж», «Последний богатырь: Корень зла» и многим другим.

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