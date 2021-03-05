Елена Яковлева отмечает 60-летний юбилей

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Елену Яковлеву, которой 5 марта исполняется 60 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении главы государства говорится:
Яркая, талантливая актриса, вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство.
Путин в поздравлении также отметил непревзойденное мастерство и обаяние юбилярши, ее душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу.
Елена Яковлева в начале кинокарьеры снималась в фильмах «Плюмбум, или Опасная игра», «Время летать», «Лестница», «Сердце не камень». Прославилась актриса ролью Тани Зайцевой в картине Петра Тодоровского «Интердевочка», вышедшей в 1989 году. Большую популярность ей принесли также съемки в детективном сериале «Каменская» с 2000 по 2011 год, где она играла главную роль. Известна также по таким кино- и телепроектам, как «Петербургские тайны», «Я остаюсь», «Преступление и наказание», «Рита», «Склифосовский», «Женщины на грани», «Самый лучший день», «Экипаж», «Последний богатырь: Корень зла» и многим другим.