Гайдулян с женой, Мишулина, Галич на показе комедии с Буруновым

В Москве состоялась премьера фантастической комедии «Пара из будущего». Фильм представили режиссер Алексей Нужный, актеры Сергей Бурунов, Мария Аронова, Карина Мишулина. Выход ленты на экраны поддержали актеры Андрей Гайдулян, Камиль Ларин, Сергей Шакуров, Вячеслав Манучаров, Анжелика Каширина, Дарья Повереннова, Наталья Бардо, режиссер Марюс Вайсберг, блогер Ида Галич и другие.
В центре сюжета драмеди «Пара из будущего» — супруги Евгений и Александра, чей брак к 2040 году трещит по швам. Развестись герои, однако, не могут: эта услуга стала очень дорогой. Однажды мужу и жене выпадает шанс вернуться в 2020-й и отговорить самих себя от женитьбы. Одним из продюсеров ленты выступил Никита Михалков, а соавтором сценария — Евгений Кулик. Съемки ленты проходили в Нижнем Новгороде летом 2020 года.
Бурунов отметил, говоря об Ароновой и работе с ней:
Мария Валерьевна — моя безоговорочная любовь. Так много, как с ней, я не смеялся во время съемок ни с одним партнером. Она — великая русская актриса!
В прокат комедия «Пара из будущего» выйдет 4 марта.