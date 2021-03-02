Гайдулян с женой, Мишулина, Галич на показе комедии с Буруновым

В центре сюжета драмеди «Пара из будущего» — супруги Евгений и Александра, чей брак к 2040 году трещит по швам. Развестись герои, однако, не могут: эта услуга стала очень дорогой. Однажды мужу и жене выпадает шанс вернуться в 2020-й и отговорить самих себя от женитьбы. Одним из продюсеров ленты выступил Никита Михалков, а соавтором сценария — Евгений Кулик. Съемки ленты проходили в Нижнем Новгороде летом 2020 года.