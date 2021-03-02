Хаматова высказалась о конфликте с Волчек

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова стала гостьей онлайн-шоу Надежды Стрелец. В разговоре с ведущей актриса прокомментировала свой конфликт с режиссером Галиной Волчек, скончавшейся в 2019 году:

Я думаю, что она слушала очень многих людей, которые были нацелены рассказать ей вранье. То, что она говорила у Познера , мне было стыдно слушать. Было понятно, что это собранные сплетни и слухи. Чулпан Хаматова

Хаматова убеждена, что ее оговорили перед режиссером, распространив ложную информацию. Она также отметила, что с годами у худрука театра «Современник» стала прогрессировать «детская ранимость». При этом артистка призналась, что испытывает большую любовь к Волчек. «Эта любовь наша взаимная уйдет только с моей смертью», — заключила Чулпан.

Конфликт между Хаматовой и Волчек произошел в 2018 году. Тогда актриса попросила у художественного руководителя «Современника» разрешения взять паузу в работе над спектаклем «Двое на качелях», чтобы восстановить здоровье. Позднее до режиссера дошли слухи о том, что во время «отпуска» Хаматова репетирует постановки в других театрах. Поведение подопечной разочаровало Волчек, о чем она говорила в интервью — в том числе, в программе «Познер».