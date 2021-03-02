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2 марта 2021, Кино Mail.ruновость

Хаматова высказалась о конфликте с Волчек

Актриса считает, что ее оговорили перед худруком «Современника»
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова стала гостьей онлайн-шоу Надежды Стрелец. В разговоре с ведущей актриса прокомментировала свой конфликт с режиссером Галиной Волчек, скончавшейся в 2019 году:

Я думаю, что она слушала очень многих людей, которые были нацелены рассказать ей вранье. То, что она говорила у Познера, мне было стыдно слушать. Было понятно, что это собранные сплетни и слухи.
Чулпан Хаматова
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Хаматова убеждена, что ее оговорили перед режиссером, распространив ложную информацию. Она также отметила, что с годами у худрука театра «Современник» стала прогрессировать «детская ранимость». При этом артистка призналась, что испытывает большую любовь к Волчек. «Эта любовь наша взаимная уйдет только с моей смертью», — заключила Чулпан.

Конфликт между Хаматовой и Волчек произошел в 2018 году. Тогда актриса попросила у художественного руководителя «Современника» разрешения взять паузу в работе над спектаклем «Двое на качелях», чтобы восстановить здоровье. Позднее до режиссера дошли слухи о том, что во время «отпуска» Хаматова репетирует постановки в других театрах. Поведение подопечной разочаровало Волчек, о чем она говорила в интервью — в том числе, в программе «Познер».

Галина Волчек — народная артистка СССР, с 1989 по 2019 год занимала пост художественного руководителя театра «Современник». Скончалась 26 декабря 2019 года на 87-м году жизни.

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