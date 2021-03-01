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1 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Шмыкова и Валюшкина поддержали выход комедии с Аксеновой

В прокат выходит фильм «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В столичном кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась звездная премьера комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». Фильм представили публике исполнители главных ролей Любовь Аксенова, Борис Дергачев, Роман Курцын, Вера Панфилова и Софья Райзман во главе с режиссером Романом Каримовым.

Выход картины на экран поддержали Денис Шведов, Агата Муцениеце, Елена Валюшкина, Варвара Шмыкова и Сергей Гилев.

Гуляй, Вася! Свидание на Бали
2021/Россия16+комедия

Комедия стала продолжением ленты «Гуляй, Вася!» 2017 года. В новом фильме герои встретятся на Бали — там их ждут погони, бои без правил и другие приключения.

«Гуляй, Вася! Свидание на Бали» выйдет в прокат 4 марта.

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