Лазарев, Басков, Валерия на съемках вокального шоу: первые фото

На канале «Россия 1» готовится к выходу новый сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Ведущим остался Николай Басков, а председателем жюри — Сергей Лазарев. Всего оценивать конкурсантов будут 100 человек — музыканты, блогеры, продюсеры и люди других профессий, которые любят и умеют петь. В частности, в жюри проекта вошли Филипп Киркоров, Валерия, Ани Лорак, Катя Лель, Шура, Алексей Глызин, выпускники «Фабрики звезд».
Лазарев рассказал, что многие подписчики в соцсетях спрашивали его, когда начнется новый сезон шоу:
Проект очень полюбился зрителям, да и мне тоже, если честно. Он очень настоящий, честный. И даже мы, члены жюри, очень искренни в своих переживаниях за участников, хотя у каждого есть свое мнение.
В каждом выпуске шоу на сцене будут выступать восемь вокалистов из разных стран. Задача участников — исполнить музыкальную композицию так, чтобы судьям захотелось встать и петь вместе с ним. Чем больше голосов в свой хор получает конкурсант, тем больше очков он набирает и получает шанс побороться за миллион рублей, кубок проекта и ротацию оригинального сингла на радио.
Первый выпуск третьего сезона выйдет на канале «Россия 1» 28 февраля в 17.45.