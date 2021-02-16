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16 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Лазарев, Басков, Валерия на съемках вокального шоу: первые фото

В очередном сезоне проекта «Ну-ка, все вместе!» звезды российской эстрады будут петь вместе с конкурсантами
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На канале «Россия 1» готовится к выходу новый сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Ведущим остался Николай Басков, а председателем жюри — Сергей Лазарев. Всего оценивать конкурсантов будут 100 человек — музыканты, блогеры, продюсеры и люди других профессий, которые любят и умеют петь. В частности, в жюри проекта вошли Филипп Киркоров, ВалерияАни Лорак, Катя Лель, Шура, Алексей Глызин, выпускники «Фабрики звезд».

Лазарев рассказал, что многие подписчики в соцсетях спрашивали его, когда начнется новый сезон шоу:

Проект очень полюбился зрителям, да и мне тоже, если честно. Он очень настоящий, честный. И даже мы, члены жюри, очень искренни в своих переживаниях за участников, хотя у каждого есть свое мнение.
Сергей Лазарев

В каждом выпуске шоу на сцене будут выступать восемь вокалистов из разных стран. Задача участников — исполнить музыкальную композицию так, чтобы судьям захотелось встать и петь вместе с ним. Чем больше голосов в свой хор получает конкурсант, тем больше очков он набирает и получает шанс побороться за миллион рублей, кубок проекта и ротацию оригинального сингла на радио.

Первый выпуск третьего сезона выйдет на канале «Россия 1» 28 февраля в 17.45.

6.6
Ну-ка, все вместе!
2019/Россия12+реалити-шоушоу талантовразвлекательное
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