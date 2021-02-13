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13 февраля 2021
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Кино Mail.ru
статья
В форме сердца: самые запоминающиеся поцелуи из кино
В честь Дня всех влюбленных вспоминаем самые незабываемые, страстные, нежные, необычные — словом, самые-самые поцелуи из любимых мелодрам
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100 любимых голливудских мелодрам
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