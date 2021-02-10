Олеся Судзиловская примерила форму на съемках нового сериала

Канал ТНТ готовит к показу комедийный сериал от Comedy Club Production «Девушки с Макаровым» с Павлом Майковым в главной роли. В ситкоме также снялись Олеся Судзиловская, Георгий Дронов, Сергей Астахов, Дмитрий Лысенков. Режиссером стал Константин Смирнов («Универ. Новая общага»).
По сюжету, начальник угрозыска Макаров получает подкрепление в отдел — четырех выпускниц школы полиции: отличницу, самбистку, мать-одиночку и «просто красавицу». Сам главный герой при этом не верит в то, что женщины могут быть хорошими полицейскими.
Роли четырех молодых девушек, которые попытаются доказать Макарову, что главное в оперативной работе — талант и смелость, а не пол, — исполнили актрисы Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Елена Полянская и Владислава Ермолаева.
Креативный продюсер «Девушек с Макаровым» Антон Морозенко отметил:
Я могу сказать только одно — у нас на 100% получилось то, что мы и хотели: круто снятые истории с очень смешными диалогами. Без пошлятины и банальщины.
Премьера ожидается весной 2021 года на ТНТ.