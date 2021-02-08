Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео

Вступительную заставку мультсериала «Симпсоны» воссоздали с использованием стоковых видео. Об этом пишет The Independent. Автором задумки оказался британский комик Мэттью Хайтон. По словам артиста, он потратил день, подбирая ролики из видеобанков.

Комик выложил результат в своем твиттере, и подписчики поразились сходству нарисованных и настоящих кадров. В частности, некоторые заметили, что пишущий на школьной доске мальчик из стокового видео держит мел в левой руке — как и Барт Симпсон.

Мультсериал «Симпсоны» выходит в эфир с 1989 года. Это сатирическое шоу о семье с детьми. Сериал высмеивает многие клише и стереотипы о стиле жизни «среднестатистического американца», культурных особенностях разных народов, мире знаменитостей, телевидении.