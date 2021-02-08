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8 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео

Автором идеи стал британский комик

Вступительную заставку мультсериала «Симпсоны» воссоздали с использованием стоковых видео. Об этом пишет The Independent. Автором задумки оказался британский комик Мэттью Хайтон. По словам артиста, он потратил день, подбирая ролики из видеобанков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Комик выложил результат в своем твиттере, и подписчики поразились сходству нарисованных и настоящих кадров. В частности, некоторые заметили, что пишущий на школьной доске мальчик из стокового видео держит мел в левой руке — как и Барт Симпсон.

Мультсериал «Симпсоны» выходит в эфир с 1989 года. Это сатирическое шоу о семье с детьми. Сериал высмеивает многие клише и стереотипы о стиле жизни «среднестатистического американца», культурных особенностях разных народов, мире знаменитостей, телевидении.

7.4
Симпсоны
1989/США16+комедиясемейныймультфильмы
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299 р.
Симпсоны
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