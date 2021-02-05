Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой

В кинотеатре «Художественный» в Москве состоялась премьера нового фильма Ренаты Литвиновой. Драму «Северный ветер» вместе с режиссером публике представила ее дочь Ульяна Добровская, исполнившая в фильме одну из ролей, а также актеры Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Софья Эрнст, Никита Кукушкин.
Выход картины поддержали звезды кино и телевидения: Павел Табаков, Анна Михалкова, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Чулпан Хаматова, Светлана Устинова, Владимир Познер, Кирилл Серебренников, Авдотья Смирнова, Константин Эрнст и многие другие.
ТАСС цитирует Литвинову, выступившую на премьере ленты:
Я хочу сказать слова благодарности, картине очень многие помогали. <…> Хочу представить нашу восхитительную группу. У нас выдающиеся артисты и роли.
«Северный ветер» — экранизация одноименной театральной пьесы Ренаты Литвиновой. История является фантасмагорией о любви и смерти. Музыку для постановки и последующего фильма написала Земфира.
В широкий прокат лента выйдет 6 февраля.