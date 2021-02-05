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5 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой

Премьеру драмы «Северный ветер» посетили главные звезды российской киноиндустрии
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В кинотеатре «Художественный» в Москве состоялась премьера нового фильма Ренаты Литвиновой. Драму «Северный ветер» вместе с режиссером публике представила ее дочь Ульяна Добровская, исполнившая в фильме одну из ролей, а также актеры Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Софья Эрнст, Никита Кукушкин.

Выход картины поддержали звезды кино и телевидения: Павел Табаков, Анна Михалкова, Ксения Собчак с мужем Константином БогомоловымЧулпан ХаматоваСветлана УстиноваВладимир ПознерКирилл Серебренников, Авдотья СмирноваКонстантин Эрнст и многие другие.

ТАСС цитирует Литвинову, выступившую на премьере ленты:

Я хочу сказать слова благодарности, картине очень многие помогали. <…> Хочу представить нашу восхитительную группу. У нас выдающиеся артисты и роли.
Рената Литвинова
Северный ветер
2021/Россия18+драма

«Северный ветер» — экранизация одноименной театральной пьесы Ренаты Литвиновой. История является фантасмагорией о любви и смерти. Музыку для постановки и последующего фильма написала Земфира.

В широкий прокат лента выйдет 6 февраля.

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