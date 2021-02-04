Нагиев, шейх, пустыня: фото со съемок нового сериала про актера

Закончилась работа над продолжением популярного сериала «Нагиев на карантине». Восьмисерийное шоу, получившее название «Нагиев на каникулах», расскажет о жизни актера, телеведущего и шоумена Дмитрия Нагиева после отмены режима самоизоляции.
По сюжету, главный герой после возобновления авиасообщения между странами отправляется за границу, чтобы совместить приятное с полезным: провести свадьбу шейха и заодно отдохнуть. Поездка, поначалу не обещавшая никаких приключений, превратится в настоящее испытание для артиста.
Режиссером многосерийной комедии выступил Сарик Андреасян, партнерами Нагиева на площадке стали блогеры Роман Каграманов и Станислав Круглицкий.
Напомним, сериал «Нагиев на карантине» стартовал весной 2020 года и рассказывал о том, как главный герой, привыкший работать практически круглосуточно, из-за пандемии внезапно оказывается в уединении и постепенно привыкает к новому, размеренному темпу жизни. Всего было выпущено два сезона комедии. Сериал «Нагиев на каникулах», который станет логическим продолжением истории, можно будет посмотреть на платформе Okko с 16 февраля.