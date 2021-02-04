Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
4 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Нагиев, шейх, пустыня: фото со съемок нового сериала про актера

К выходу готовится продолжение шоу «Нагиев на карантине» — многосерийная комедия «Нагиев на каникулах»
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Закончилась работа над продолжением популярного сериала «Нагиев на карантине». Восьмисерийное шоу, получившее название «Нагиев на каникулах», расскажет о жизни актера, телеведущего и шоумена Дмитрия Нагиева после отмены режима самоизоляции.

По сюжету, главный герой после возобновления авиасообщения между странами отправляется за границу, чтобы совместить приятное с полезным: провести свадьбу шейха и заодно отдохнуть. Поездка, поначалу не обещавшая никаких приключений, превратится в настоящее испытание для артиста.

Режиссером многосерийной комедии выступил Сарик Андреасян, партнерами Нагиева на площадке стали блогеры Роман Каграманов и Станислав Круглицкий.

Нагиев на каникулах
2021/Россия16+комедия

Напомним, сериал «Нагиев на карантине» стартовал весной 2020 года и рассказывал о том, как главный герой, привыкший работать практически круглосуточно, из-за пандемии внезапно оказывается в уединении и постепенно привыкает к новому, размеренному темпу жизни. Всего было выпущено два сезона комедии. Сериал «Нагиев на каникулах», который станет логическим продолжением истории, можно будет посмотреть на платформе Okko с 16 февраля.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дмитрий Нагиев
Нагиев на каникулах
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках
Сарик Андреасян
1 р.
Нагиев на карантине
Названы лучшие актер и актриса года
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
Дмитрий Нагиев запускает собственное онлайн-шоу
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк»
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Фильм по «Физруку» не выйдет на экраны
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Нагиев и Деревянко вернулись к съемкам после пандемии
Нагиев, Янковский, Ильяшенко снялись в комедии: первые кадры
Усатый Нагиев играет сурового отца в комедии: первые фото
Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Нагиев, Бондарчук и бывший муж Анфисы Чеховой на съемках «Кухни»
Сын Нагиева заявил, что ждал главной роли в кино 10 лет
Сюткин впервые стал наставником «Голоса»
В Краснодарском крае хотят снять фильм с голливудской звездой
Двойник Питта и бульдог-кинокритик: новости недели
Нагиев, Назаров и Ксенофонтова снимаются в продолжении «Кухни»
79-летняя Галина Польских снялась в «БУМЕРанге» Петра Буслова
Малахов и Бузова номинированы на ТЭФИ
Звезды «Физрука» воссоединились на съемках нового фильма
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе»
Нагиев снимется с Михалковой в новом фильме Андреасяна
Каренина нашего времени и финал «Мстителей»: киноновости недели
Назван самый богатый российский актер
Названо имя новой соведущей Нагиева в «Голосе. Дети»
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас
«Первый канал» выбрал новых участников детского «Голоса»
Галкин назвал имя фаворита Пугачевой на «Голосе» для пенсионеров
Дмитрий Нагиев станет Остапом Бендером
Лорак, Нагиев и участники: фото со съемок нового сезона «Голоса»
Прилучный с женой, Безрукова и Нагиев на премьере «Непрощенного»
Сын Нагиева снимается в комедии «Холоп»: первое фото
Киркоров присоединился к Ревве и Нагиеву на съемках фильма
Лещенко, Нагиев на съемках «Голоса» для пенсионеров: первые фото
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Бузова на коне, беременная Нюша: как прошла премия «Муз-ТВ»
Долина с внучкой, Чехова и другие на вручении премии «Дай пять!»
Нагиев представил свой новый фильм в Каннах
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Дмитрий Нагиев сыграет сурового отца
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Дмитрий Нагиев в роли Виталия Калоева: первые фото
Муцениеце рассказала о помощи Нагиева на съемках «Голоса. Дети»
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках
Новые трейлеры
За час до рассвета
Трейлер
Пальма
Трейлер
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Трейлер
Чернобыль
Трейлер №2
Молодой Скала
Трейлер (англ.)
Минари
Дублированный трейлер
Друзья навсегда
Дублированный трейлер
Райя и последний дракон
Дублированный трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
В январе россияне активнее покупали китайские автомобили В начале 2021 года продажи легковых автомобилей в России упали на 4,2%
Дети
Беременным россиянкам хотят ежемесячно выплачивать по 20 тысяч Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы
Леди
Глюкоза, Барановская, Долина на музыкальном фестивале Звезды посетили праздник молодых исполнителей.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь