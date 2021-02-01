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1 февраля 2021, Газета.Ruновость

82-летний Збруев прокомментировал новости о своей госпитализации

У актера подозревают коронавирусную инфекцию
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7
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Александр Збруев ответил на сообщения о собственной госпитализации, появившиеся в СМИ, а также рассказал о состоянии здоровья. В беседе с «Телепрограммой» актер заявил, что находится дома:

Я нахожусь дома и, можно сказать, неплохо себя чувствую. Температуры нет, я не кашляю. Но признали поражение легких, как врачи говорят, небольшое. Сегодня сделают еще одну процедуру, и, надеюсь, тьфу-тьфу, я выберусь.
Александр Збруев

По словам Збруева, у него подозревают коронавирусную инфекцию, а компьютерная томография показала 16-процентное поражение легких. Врачей он вызывал после повышения температуры. 82-летний артист добавил, что он не терял обоняния, а также добавил: «У меня почему-то были антитела [к коронавирусу], видимо, я уже перенес его. Тогда почему второй раз заболел? В общем, пока врачи сомневаются и будут тестировать меня еще раз».

Александр Збруев снимался в фильмах и сериалах «Пядь земли», «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «У опасной черты», «Батальоны просят огня» и «Одинокая женщина желает познакомиться».

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