82-летний Збруев прокомментировал новости о своей госпитализации

Александр Збруев ответил на сообщения о собственной госпитализации, появившиеся в СМИ, а также рассказал о состоянии здоровья. В беседе с «Телепрограммой» актер заявил, что находится дома:

Я нахожусь дома и, можно сказать, неплохо себя чувствую. Температуры нет, я не кашляю. Но признали поражение легких, как врачи говорят, небольшое. Сегодня сделают еще одну процедуру, и, надеюсь, тьфу-тьфу, я выберусь.

По словам Збруева, у него подозревают коронавирусную инфекцию, а компьютерная томография показала 16-процентное поражение легких. Врачей он вызывал после повышения температуры. 82-летний артист добавил, что он не терял обоняния, а также добавил: «У меня почему-то были антитела [к коронавирусу], видимо, я уже перенес его. Тогда почему второй раз заболел? В общем, пока врачи сомневаются и будут тестировать меня еще раз».