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1 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Бочкарева, Маякин, Запашные: звезды с детьми на кинопремьере

В Москве показали мультфильм «Огонек-Огниво»
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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась звездная премьера российской анимационной ленты «Огонек-Огниво». Мультфильм представили публике создатели, в числе которых — исполнитель финальной песни Родион Газманов. Выход ленты на экраны поддержали Наталья Бочкарева, Роман Маякин, Светлана Журова, Наталья Лесниковская, Аскольд Запашный. Многие звезды пришли на показ с детьми.

Газманов отметил:

Я очень рад, что мультфильмы сейчас собирают залы. И я очень рад, что есть люди, которые снимают такие проекты, как «Огонек-Огниво».
Родион Газманов

По сюжету мультфильма, бедный гончар находит магическое Огниво, приносящее своему владельцу богатство и смертельное проклятье. Спасти героя по силам только отважной девушке по имени Огонек. Персонажи ленты говорят голосами Сергея Бурунова, Александра Олешко, Эдгара Запашного и других артистов.

6.9
Огонек-Огниво
2020/Россия6+мультфильмы
Моя оценка

В широкий прокат мультфильм выйдет 4 февраля.

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