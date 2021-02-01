Бочкарева, Маякин, Запашные: звезды с детьми на кинопремьере

В московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась звездная премьера российской анимационной ленты «Огонек-Огниво». Мультфильм представили публике создатели, в числе которых — исполнитель финальной песни Родион Газманов. Выход ленты на экраны поддержали Наталья Бочкарева, Роман Маякин, Светлана Журова, Наталья Лесниковская, Аскольд Запашный. Многие звезды пришли на показ с детьми.
Газманов отметил:
Я очень рад, что мультфильмы сейчас собирают залы. И я очень рад, что есть люди, которые снимают такие проекты, как «Огонек-Огниво».
По сюжету мультфильма, бедный гончар находит магическое Огниво, приносящее своему владельцу богатство и смертельное проклятье. Спасти героя по силам только отважной девушке по имени Огонек. Персонажи ленты говорят голосами Сергея Бурунова, Александра Олешко, Эдгара Запашного и других артистов.
В широкий прокат мультфильм выйдет 4 февраля.