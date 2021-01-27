Аверин и Яковлева в новом «Склифосовском»: фото со съемок

В свежих сериях драмы о буднях врачей главного института скорой помощи героев ждет проверка на прочность — как в работе, так и в личной жизни. Хирург Павлова (Яковлева) оставляет кресло заведующей, доктор Брагин (Аверин) борется с серьезной болезнью, его жена Марина (Куликова) ставит на уши всех знакомых медиков. Аверин отметил:

Я сам просил авторов и продюсеров, чтобы у моего героя возникла тема болезни, которую мы всегда пытаемся избегать. <...> Я хочу показать, какой путь проходит человек, соприкоснувшийся с болезнью, чтобы этот путь был испытанием, но не отчаянием.

Куликова добавила, что ситуация, в которой оказалась ее героиня, близка ей самой. «Когда ты пытаешься помочь и ничего не получается – это самое страшное. Это непонимание, отчаяние, тупик. Я в жизни проходила это, и мне было тяжело снова в это погружаться», — призналась актриса.