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27 января 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Аверин и Яковлева в новом «Склифосовском»: фото со съемок

Продолжение популярного сериала о жизни медиков выйдет на канале «Россия 1»
47
фотографий
47
фотографий
47
фотографий

На канале «Россия 1» готовится к премьере продолжение сериала «Склифосовский». В восьмом сезоне к своим ролям вернутся Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Эммануил Виторган. К касту присоединятся Галина Безрук, Филипп Горенштейн («Фарца»), Нина Усатова.

В свежих сериях драмы о буднях врачей главного института скорой помощи героев ждет проверка на прочность — как в работе, так и в личной жизни. Хирург Павлова (Яковлева) оставляет кресло заведующей, доктор Брагин (Аверин) борется с серьезной болезнью, его жена Марина (Куликова) ставит на уши всех знакомых медиков. Аверин отметил:

Я сам просил авторов и продюсеров, чтобы у моего героя возникла тема болезни, которую мы всегда пытаемся избегать. <...> Я хочу показать, какой путь проходит человек, соприкоснувшийся с болезнью, чтобы этот путь был испытанием, но не отчаянием.
Максим Аверин

Куликова добавила, что ситуация, в которой оказалась ее героиня, близка ей самой. «Когда ты пытаешься помочь и ничего не получается – это самое страшное. Это непонимание, отчаяние, тупик. Я в жизни проходила это, и мне было тяжело снова в это погружаться», — призналась актриса.

7.2
Склифосовский
2012/Россия16+драмамелодрама
Моя оценка

Режиссером нового сезона сериала стала Юлия Краснова («Челночницы»). Всего покажут 16 эпизодов шоу. Премьера состоится 1 февраля в 21.20 на канале «Россия 1».

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