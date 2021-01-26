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26 января 2021, Газета.Ruновость

Путин предложил ввести уроки кино в школах

Ученикам покажут самые главные работы отечественного кинематографа
Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука»

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть введение уроков об отечественном кинематографе в школах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поручения главы государства. В тексте поручения говорится:

Минпросвещения России совместно с Минкультуры России рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ.

Ведомства предоставят доклад до 1 июня 2021 года. Ответственными за поручение назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

Советские экранизации русской классики
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