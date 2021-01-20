Звезды «Молчания ягнят» воссоединились 30 лет спустя

Джоди Фостер и Энтони Хопкинс воссоединились в честь 30-летия с момента выхода на экраны картины «Молчания ягнят». Исполнители главных ролей в оскароносном триллере пообщались по видеосвязи в ходе шоу Actors on Actors издания Variety. Актеры рассказали, как шла работа над фильмом, вспомнили яркие моменты со съемок, а также поговорили о творческой жизни в целом.
Хопкинс признался, что был в восторге от сценария «Молчания ягнят»:
Прочитав десять страниц, я позвонил агенту и поинтересовался, действительно ли это серьезное предложение. «Я хочу знать. Это лучший сценарий, который я когда-либо читал», — сказал я.
Он также рассказал, что первое время боялся разговаривать с Фостер, получившей незадолго до начала съемок свой первый «Оскар» (за роль в фильме «Обвиняемые»). Кроме этого, Хопкинс отметил, что испытывал удовольствие от работы с режиссером Джонатаном Демме.
Фостер, в свою очередь, вспомнила, что поначалу ее особенно пугало перевоплощение коллеги в образ Ганнибала Лектера. «Как только ты „становился им“, по комнате пробегал холод», — призналась актриса.
Примечательно, что звезды «Молчания ягнят» в нынешнем году могут воссоединиться и на церемонии вручения премии «Оскар». Фостер претендует на попадание в шорт-лист за роль в фильме «Мавританец», а Хопкинс — за работу над картиной «Отец».
«Молчание ягнят» — культовый триллер режиссера Джонатана Демме, основанный на одноименном романе Томаса Харриса о Ганнибале Лектере. По сюжету, серийный убийца-каннибал начинает сотрудничать с ФСБ, чтобы помочь поймать другого маньяка. Для общения с ним в тюрьму направляют молодую курсантку академии ФБР Кларису Старлинг.
Фильм завоевал пять премий «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Энтони Хопкинс), «Лучшая женская роль» (Джоди Фостер), «Лучший режиссер» (Джонатан Демме) и «Лучший адаптированный сценарий».