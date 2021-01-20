Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
20 января 2021, Кино Mail.ruновость

Звезды «Молчания ягнят» воссоединились 30 лет спустя

Культовый триллер с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом вышел на экраны в январе 1991-го

Джоди Фостер и Энтони Хопкинс воссоединились в честь 30-летия с момента выхода на экраны картины «Молчания ягнят». Исполнители главных ролей в оскароносном триллере пообщались по видеосвязи в ходе шоу Actors on Actors издания Variety. Актеры рассказали, как шла работа над фильмом, вспомнили яркие моменты со съемок, а также поговорили о творческой жизни в целом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хопкинс признался, что был в восторге от сценария «Молчания ягнят»:

Прочитав десять страниц, я позвонил агенту и поинтересовался, действительно ли это серьезное предложение. «Я хочу знать. Это лучший сценарий, который я когда-либо читал», — сказал я.
Энтони Хопкинс

Он также рассказал, что первое время боялся разговаривать с Фостер, получившей незадолго до начала съемок свой первый «Оскар» (за роль в фильме «Обвиняемые»). Кроме этого, Хопкинс отметил, что испытывал удовольствие от работы с режиссером Джонатаном Демме.

Фостер, в свою очередь, вспомнила, что поначалу ее особенно пугало перевоплощение коллеги в образ Ганнибала Лектера. «Как только ты „становился им“, по комнате пробегал холод», — призналась актриса.

Кадр из фильма «Молчание ягнят»

Примечательно, что звезды «Молчания ягнят» в нынешнем году могут воссоединиться и на церемонии вручения премии «Оскар». Фостер претендует на попадание в шорт-лист за роль в фильме «Мавританец», а Хопкинс — за работу над картиной «Отец».

«Молчание ягнят» — культовый триллер режиссера Джонатана Демме, основанный на одноименном романе Томаса Харриса о Ганнибале Лектере. По сюжету, серийный убийца-каннибал начинает сотрудничать с ФСБ, чтобы помочь поймать другого маньяка. Для общения с ним в тюрьму направляют молодую курсантку академии ФБР Кларису Старлинг.

8.2
Молчание ягнят
1990/США18+триллер
Моя оценка

Фильм завоевал пять премий «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Энтони Хопкинс), «Лучшая женская роль» (Джоди Фостер), «Лучший режиссер» (Джонатан Демме) и «Лучший адаптированный сценарий».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Джоди Фостер
Jodie Foster
Молчание ягнят
99-летняя актриса раскрыла секрет долголетия
Джонатан Демме
Jonathan Demme
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Ирина Апексимова отметила 55-летие
Михалков снова перенес празднование своего 75-летия
Елизавете Боярской — 35: лучшие роли «несовременной» актрисы
Светлана Дружинина отмечает 85-летие
Народный артист России Евгений Стеблов отмечает 75-летие
25 цитат Вуди Аллена о жизни и смерти, старости и неврозе
Геннадий Хазанов отмечает 75-летие
Гримасы Хопкинса после 253 дней карантина напугали фанатов
Скарлетт Йоханссон — 36: яркие роли и необычные образы звезды
Райану Гослингу — 40: роли, которыми он влюбляет в себя
60 лет Олегу Меньшикову: самые эффектные роли артиста в кино
Тильде Суинтон — 60: самые эксцентричные перевоплощения актрисы
Мэттью Макконахи — 51: лучшие роли главного красавчика Голливуда
Россияне назвали самого страшного героя хорроров
Екатерине Шпице — 35: звезда кинохитов и красных дорожек
Обаяние и порок: 12 выдающихся ролей Никиты Михалкова
Анджела Лэнсбери отмечает 95-летие
Елена Коренева отмечает 67-летие
Вера Васильева отмечает 95-летие
Светлане Ивановой — 35: роли, за которые ее полюбили
115 лет Грете Гарбо: пронзительные цитаты и роскошные фото дивы
Валентин Гафт отметит 85-летие в кругу семьи
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили
Екатерина Васильева отметила 75-летие
Главный мачо Голливуда: Антонио Бандерасу — 60
Шарлиз Терон — 45: за что мы ее любим
Гарри Поттеру 31: роли, в которых мы не узнали Дэниэла Рэдклиффа
Еве Грин — 40: любопытные факты о роковой и загадочной актрисе
Звезда «Унесенных ветром» Оливия Де Хэвилленд отметила 104-летие
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы
Наталья Селезнева отмечает 75-летие
Юрий Соломин отметит 85-летие в кругу родных
Анне Чиповской 33: от молодой актрисы до звезды нового поколения
Юлии Барановской — 35: из возлюбленной футболиста в телезвезду
Евгения Симонова отмечает 65-летие
Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80
Одри Хепберн — 91: самые красивые кадры с величайшей актрисой
Даниле Козловскому — 35: роли, за которые мы его полюбили
Лариса Удовиченко отмечает 65-летний юбилей
Все любят Мамбу: Уме Турман — 50
Сам себе стриптизер: Ченнингу Татуму — 40
Эмме Уотсон — 30: за что мы ее любим
Кристен Стюарт — 30: самые неожиданные роли иконы поколения
От Чаплина до Железного Человека: 55 лет Роберту Дауни-младшему
Саре Джессике Паркер — 55: яркие роли и коронные фразы Кэрри
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 44
Брюсу Уиллису — 65: культовые роли и яркие кадры с актером
Новые трейлеры
Великий уравнитель
Трейлер (англ.)
Мавританец
Дублированный трейлер
За час до рассвета
Трейлер
Аферистка
Дублированный трейлер
Белый снег
Трейлер
Дикая парочка
Дублированный трейлер
Блаженство
Трейлер (англ.)
Кларисса
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Беларусь собирается выпустить свой электромобиль В январе специалисты проведут испытания батарей
Популярные темы на «Детях»
Наезд на ребенка на пешеходном переходе. 255
Как считаете? 156
Sos. Собаку отравили. 117
Как себя вести? 117
Hi-Tech
Новый поджог вышек 5G оставил без связи 1,5 млн человек Подробности событий
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь