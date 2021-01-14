Чурсин снимается в новом масштабном фэнтези-сериале: первые фото

Сейчас мы только в начале пути, это рождающаяся роль, и она привлекает меня своей неоднозначностью, многоходовостью сознания этого героя, тем, как он выстраивает пути для достижения своих целей. В начале истории некоторые могут назвать его негодяем, но все не так однозначно, потому что за всеми его поступками стоит высокая цель.