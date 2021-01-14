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14 января 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Чурсин снимается в новом масштабном фэнтези-сериале: первые фото

В Москве снимают экранизацию приключенческой драмы «Этерна» по книгам Веры Камши «Отблески Этерны»
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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Стартовали съемки экранизации литературного цикла Веры Камши «Отблески Этерны». Создатели планируют выпустить пять сезонов фэнтези-сериала, получившего название «Этерна». Роли в приключенческой драме исполняют Юрий Чурсин, Юлия Хлынина, Кирилл Зайцев, Сергей Гилев, Андрей Смоляков, Александр Яцко, Вениамин Смехов, Леонид Бичевин, Владислав Резник и другие.

Действие сериала развернется в вымышленном мире под названием Кэртиана. Основные события сконцентрированы вокруг борьбы двух держав за лидерство в мире. В центре сюжета — молодой герцог, мечтающий отомстить за мятежника-отца, и изгнанный король, намеревающийся вновь вернуть трон своих предков.

Юрий Чурсин, чей герой Рокэ Алва на первый взгляд может показаться главным антагонистом сериала, — дуэлянт, карточный игрок и непревзойденный стратег, — поделился:

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Сейчас мы только в начале пути, это рождающаяся роль, и она привлекает меня своей неоднозначностью, многоходовостью сознания этого героя, тем, как он выстраивает пути для достижения своих целей. В начале истории некоторые могут назвать его негодяем, но все не так однозначно, потому что за всеми его поступками стоит высокая цель.
Юрий Чурсин

Режиссерское кресло занял Евгений Невский, работавший над сериалами «Интерны», «Москва. Три вокзала», фильмом «В спорте только девушки». Оператором-постановщиком был выбран Александр Симонов, ранее сотрудничавший с Алексеем Балабановым, Андреем Кончаловским и Константином Богомоловым.

Съемки первого сезона проходят в Москве и Санкт-Петербурге, после открытия границ планируется продолжить работу в Европе. Дата премьеры пока не сообщается.

Этерна
2021/Россиядрамамелодрамафэнтезиприключения
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