Найдена актриса на роль Уитни Хьюстон

Наоми Аки, Уитни Хьюстон | Источник: Legion-Media.ru

Исполнительницу главной роли в картине «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» искали долгое время. По мнению режиссера, Наоми Аки способна передать на экране и сценический образ Хьюстон, и ее внутренний мир.

28-летняя британская актриса Наоми Аки играла Джанну в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход», снималась в сериале «Конец ***го мира», кроме того, она появится в приквеле сериала «Игра престолов». Премьера фильма «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» запланирована на конец 2022 года.

Уитни Хьюстон — американская певица, продюсер, актриса. Снималась в фильме «Телохранитель» вместе с Кевином Костнером. Песня I Will Always Love You из этой ленты стала мировым хитом. Звезда умерла в 2012 году в возрасте 48 лет.