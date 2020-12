Найдена актриса на роль Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон — американская певица, продюсер, актриса. Снималась в фильме «Телохранитель» вместе с Кевином Костнером. Песня I Will Always Love You из этой ленты стала мировым хитом. Звезда умерла в 2012 году в возрасте 48 лет.