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17 декабря 2020, Газета.Ruновость

Найдена актриса на роль Уитни Хьюстон

Фильм «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» расскажет о жизни знаменитой певицы, скончавшейся в 2012 году
Наоми Аки, Уитни Хьюстон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Наоми АкиЗвездные войны: Скайуокер. Восход») сыграет в байопике «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» певицу Уитни Хьюстон, сообщает The Hollywood Reporter. Режиссером фильма выступит Стелла Меги («Клуб первых жен»).

Исполнительницу главной роли в картине «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» искали долгое время. По мнению режиссера, Наоми Аки способна передать на экране и сценический образ Хьюстон, и ее внутренний мир.

28-летняя британская актриса Наоми Аки играла Джанну в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход», снималась в сериале «Конец ***го мира», кроме того, она появится в приквеле сериала «Игра престолов». Премьера фильма «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» запланирована на конец 2022 года.

Уитни Хьюстон — американская певица, продюсер, актриса. Снималась в фильме «Телохранитель» вместе с Кевином Костнером. Песня I Will Always Love You из этой ленты стала мировым хитом. Звезда умерла в 2012 году в возрасте 48 лет.

8.0
Телохранитель
1992/США16+драмамелодраматриллермузыкальный
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