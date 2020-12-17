Найдена актриса на роль Уитни Хьюстон

Актриса Наоми Аки («Звездные войны: Скайуокер. Восход») сыграет в байопике «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» певицу Уитни Хьюстон, сообщает The Hollywood Reporter. Режиссером фильма выступит Стелла Меги («Клуб первых жен»).
Исполнительницу главной роли в картине «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» искали долгое время. По мнению режиссера, Наоми Аки способна передать на экране и сценический образ Хьюстон, и ее внутренний мир.
28-летняя британская актриса Наоми Аки играла Джанну в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход», снималась в сериале «Конец ***го мира», кроме того, она появится в приквеле сериала «Игра престолов». Премьера фильма «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» запланирована на конец 2022 года.
Уитни Хьюстон — американская певица, продюсер, актриса. Снималась в фильме «Телохранитель» вместе с Кевином Костнером. Песня I Will Always Love You из этой ленты стала мировым хитом. Звезда умерла в 2012 году в возрасте 48 лет.