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17 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Гайдулян и Рубцова в новом сезоне «СашиТани»: первые кадры

Комедия вернется на экраны в новогодние праздники
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Телеканал ТНТ откроет 2021 год показом нового сезона сериала «СашаТаня». В свежих сериях сын главных героев отправится в школу, а вместе с ним за учебники придется сесть героям Андрея Гайдуляна и Валентины Рубцовой.

Напомним, главные герои ситкома «СашаТаня», который является спин-оффом сериала «Универ», — семья Сергеевых. Они отказываются пользоваться деньгами Сашиного папы-олигарха и после окончания института переезжают вместе с сыном в однушку в Алтуфьево. Шоу выходит с 2013 года. Роли в сериале, помимо Рубцовой и Гайдуляна, исполняют Алексей Климушкин, Лариса Баранова, Алина Ланина.

5.7
СашаТаня
2013/Россия16+комедия
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Премьера нового сезона состоится 2 января.

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