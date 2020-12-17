Гайдулян и Рубцова в новом сезоне «СашиТани»: первые кадры

Телеканал ТНТ откроет 2021 год показом нового сезона сериала « СашаТаня ». В свежих сериях сын главных героев отправится в школу, а вместе с ним за учебники придется сесть героям Андрея Гайдуляна и Валентины Рубцовой .

Напомним, главные герои ситкома «СашаТаня», который является спин-оффом сериала «Универ», — семья Сергеевых. Они отказываются пользоваться деньгами Сашиного папы-олигарха и после окончания института переезжают вместе с сыном в однушку в Алтуфьево. Шоу выходит с 2013 года. Роли в сериале, помимо Рубцовой и Гайдуляна, исполняют Алексей Климушкин, Лариса Баранова, Алина Ланина.