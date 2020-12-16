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16 декабря 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Как выжить в зомби-апокалипсис: советы от «Реальных пацанов»

Колян, Вован, Лера и... голубь делятся советами на случай, если мир вдруг накроет волна зомби-апокалипсиса — прямо как в сюжете нового фильма про всем известных пацанов из Перми. А вот как сами они будут отгонять нечисть, смотрите в кино с 17 декабря!

Колян 

До конца оставаться человеком. Даже если вас укусили. Хотя в этом случае лучше самоизолироваться и ждать. А не идти к друзьям и жаловаться.
Взять биту покрепче и защиту получше, а дальше сердце подскажет и рефлексы.
Иметь женщину, которая всегда тебя поддержит. Даже если ты ошибся. Как моя Лерочка.

Лера

Очень важно каждый вечер делать косметические масочки. Потому что если уж и погибать, то красивой. 
Я считаю, для женщины главное — иметь сильного мужчину рядом. Как мой папа.

Мама

Пережить зомби-апокалипсис можно в нашей столовке около дома Грузчика. Вы ее легко найдете, она одна осталась на районе. Заходите! Всем рады, кроме зомби.
Заточить получше ножи, тяпки и мочить этих зомби на фиг!
Как выжить? Да как в 90-е. Закупить гречку, соль, спички, тушенку. И продавать потом соседям.

Участковый

Мой совет такой. Граждане, не занимайтесь самоуправством. Есть компетентные органы, они со всем разберутся. Если от органов никого не осталось, действуйте по ситуации.

Вован

Закройте глаза, уши и зажмурьте глаза. Спрячьтесь в бункере и сидите так, пока вас не вытащат оттуда военные.
Посмотреть «Реальные пацаны против зомби». А как пережить апокалипсис, я не знаю.

Базанов

Надо пить. Чем крепче алкоголь, тем легче. Только с утра умереть охота. Но лучше от него, чем от зомби.
Наверное, никак. Просто ждать, кода вас укусят.

 Голубь

Не клевать че попало. Не клевать кого попало.  Летать на высоте не ниже 2 м 30 см. Курлы-курлы. О, семечки…
Реальные пацаны против зомби
2020/Россия16+комедия
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