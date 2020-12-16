Как выжить в зомби-апокалипсис: советы от «Реальных пацанов»

Колян, Вован, Лера и... голубь делятся советами на случай, если мир вдруг накроет волна зомби-апокалипсиса — прямо как в сюжете нового фильма про всем известных пацанов из Перми. А вот как сами они будут отгонять нечисть, смотрите в кино с 17 декабря!