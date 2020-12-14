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14 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020»

Как прошло одно из самых громких музыкальных событий года — смотрите в фоторепортаже Кино Mail.ru
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В Москве прошел большой концерт и церемония награждения лауреатов музыкальной премии «Золотой граммофон». Ведущими вечера стали Иван Ургант и Сергей Светлаков

На концерте выступили звезды российской сцены: Елка, Zivert, Сергей Лазарев, Эмин Агаларов, Макс Барских, Полина Гагарина, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков-мл., Валерия и Максим ФадеевНиколай Басков с песней «Зараза» и многие другие.

Дима Билан и Александр Ревва в 2020 году получили сразу по две награды. Премию за вклад в развитие отечественной музыки вручили Ларисе Долиной. Лауреатами «Золотого граммофона» и участниками концерта стали также Artik & Asti, группа «Руки Вверх», Niletto.

Светлана Лобода, чье участие в «Золотом граммофоне 2020» было заявлено ранее, отказалась выступать. По сообщениям СМИ, певица отменила свой номер из-за того, что другая участница концерта, Мари Краймбрери, использовала в своем выступлении аналогичный реквизит — ванну. 

Премия «Золотой граммофон» вручается с 1996 года. Это одна из самых главных музыкальных наград России, была учреждена радиостанцией «Русское радио».

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