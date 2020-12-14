«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020»

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В Москве прошел большой концерт и церемония награждения лауреатов музыкальной премии «Золотой граммофон». Ведущими вечера стали Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Дима Билан и Александр Ревва в 2020 году получили сразу по две награды. Премию за вклад в развитие отечественной музыки вручили Ларисе Долиной. Лауреатами «Золотого граммофона» и участниками концерта стали также Artik & Asti, группа «Руки Вверх», Niletto.

Светлана Лобода, чье участие в «Золотом граммофоне 2020» было заявлено ранее, отказалась выступать. По сообщениям СМИ, певица отменила свой номер из-за того, что другая участница концерта, Мари Краймбрери, использовала в своем выступлении аналогичный реквизит — ванну.