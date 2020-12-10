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10 декабря 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Большие губы и новая прическа: Раппопорт удивила своим образом

Актриса снялась в сериале Григория Константинопольского «Мертвые души»

Ксения Раппопорт опубликовала в инстаграме несколько снимков, сделанных на съемочной площадке. На фото актриса позирует в непривычном образе в компании коллеги Юлии Ауг

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Актриса напомнила, что снялась в сериале «Мертвые души» — современной адаптации классического произведения Николая Гоголя. 

Главную роль (Чичикова) в многосерийной драме Григория Константинопольского исполнил Евгений Цыганов.  Кроме того, в шоу задействованы Александр Робак (Собакевич), Дмитрий Дюжев (Манилов), Елена Коренева (Коробочка), Тимофей Трибунцев (Ноздрев), а также Анна Михалкова, Семен Слепаков, Виктория Толстоганова и другие. Продюсерами проекта выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Мертвые души
2020/Россия18+драма
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Примечательно, что роль Плюшкина в сериале должен был исполнить Михаил Ефремов, однако в итоговый каст проекта он не попал. Его роль досталась Алексею Серебрякову.

Премьера многосерийной драмы «Мертвые души» состоялась 9 декабря.

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