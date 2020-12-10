Большие губы и новая прическа: Раппопорт удивила своим образом

Ксения Раппопорт опубликовала в инстаграме несколько снимков, сделанных на съемочной площадке. На фото актриса позирует в непривычном образе в компании коллеги Юлии Ауг .

Примечательно, что роль Плюшкина в сериале должен был исполнить Михаил Ефремов, однако в итоговый каст проекта он не попал. Его роль досталась Алексею Серебрякову.