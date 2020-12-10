Большие губы и новая прическа: Раппопорт удивила своим образом

Ксения Раппопорт опубликовала в инстаграме несколько снимков, сделанных на съемочной площадке. На фото актриса позирует в непривычном образе в компании коллеги Юлии Ауг.
Актриса напомнила, что снялась в сериале «Мертвые души» — современной адаптации классического произведения Николая Гоголя.
Главную роль (Чичикова) в многосерийной драме Григория Константинопольского исполнил Евгений Цыганов. Кроме того, в шоу задействованы Александр Робак (Собакевич), Дмитрий Дюжев (Манилов), Елена Коренева (Коробочка), Тимофей Трибунцев (Ноздрев), а также Анна Михалкова, Семен Слепаков, Виктория Толстоганова и другие. Продюсерами проекта выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов.
Примечательно, что роль Плюшкина в сериале должен был исполнить Михаил Ефремов, однако в итоговый каст проекта он не попал. Его роль досталась Алексею Серебрякову.
Премьера многосерийной драмы «Мертвые души» состоялась 9 декабря.