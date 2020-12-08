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8 декабря 2020, ТАССновостьЮбилеи

Народный артист России Евгений Стеблов отмечает 75-летие

Актер рассказал, что не планирует громко праздновать день рождения из-за пандемии
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8
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МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актеру театра и кино, народному артисту РФ Евгению Стеблову исполняется 75 лет. Однако громких торжеств по поводу круглой даты не планируется, сообщил именинник, принимая поздравление ТАСС:

За поздравление спасибо. Но праздновать из-за ковида я ничего не буду. В данном случае я трезво рассуждаю. Стараюсь выполнять все предписания, препятствующие распространению этой злосчастной инфекции. Вот выйдем из пандемии, тогда и отметим.
Евгений Стеблов

Пока, по словам актера, «надо набраться мужества и как-то пережить эту эпидемию». «Как верующий человек, я молюсь», — признался артист. Он отметил, что «во время пандемии все находятся в сложных обстоятельствах». 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Театра имени Моссовета, в котором многие годы служит Стеблов, непосредственно в день рождения актера поздравят с юбилеем в соцсетях. Представители театра отметили:

Чествовать Евгения Юрьевича будем 11 декабря, когда он отыграет спектакль по пьесе Островского «Не все коту масленица», после которого труппа его родного театра имени Моссовета вживую поздравит одного из своих ведущих актеров.

Евгений Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве. Еще будучи студентом первого курса Театрального училища имени Щукина, в 1963 году снялся в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве», который помог ему попасть в число самых востребованных молодых актеров страны.

7.8
Я шагаю по Москве
1963/СССР16+мелодрамакомедия
Моя оценка

За дебютом последовали роли в других лентах — «Первый троллейбус», «До свидания, мальчики», «Перекличка», «Урок литературы». На протяжении всей творческой жизни Евгений Стеблов много работает в театре, в кино и на телевидении. Он снимался в фильмах Сергея СоловьеваЕгор Булычов и другие»), Никиты МихалковаРаба любви», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Сибирский цирюльник»), Игоря МасленниковаШерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей»). Стеблов также преподает актерское мастерство.

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