Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези

В Александринском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера новогоднего фэнтези «Серебряные коньки». Фильм представили режиссер Михаил Локшин и актеры Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Александра Ревенко, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов. Гостями показа стали Аглая Тарасова, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Артем Михалков, Роман Прыгунов и другие звезды.
Обращаясь к первым зрителям со сцены, постановщик картины отметил:
Уникальность фильма — в том, что большая часть действия происходит на замерзших каналах и реках Петербурга. В XIX веке часть жизни в столице империи действительно проходила «внизу», и водные артерии зимнего Санкт-Петербурга — это уникальное место действия, которого, как нам кажется, мы раньше не видели в кино.
Действие ленты разворачивается в Петербурге в самом конце 1899 года. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться: сына фонарщика и дочь крупного сановника. У каждого из героев — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. Роли в картине исполнили также Северия Янушаускайте, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, Дени Лаван.
В октябре лента «Серебряные коньки» стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля. В широкий прокат она выйдет 10 декабря.