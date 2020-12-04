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4 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези

Действие нового фильма «Серебряные коньки» разворачивается в конце 1899 года в Санкт-Петербурге
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фотографий
30
фотографий
30
фотографий

В Александринском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера новогоднего фэнтези «Серебряные коньки». Фильм представили режиссер Михаил Локшин и актеры Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Александра Ревенко, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов. Гостями показа стали Аглая Тарасова, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Артем Михалков, Роман Прыгунов и другие звезды.

Обращаясь к первым зрителям со сцены, постановщик картины отметил:

Уникальность фильма — в том, что большая часть действия происходит на замерзших каналах и реках Петербурга. В XIX веке часть жизни в столице империи действительно проходила «внизу», и водные артерии зимнего Санкт-Петербурга — это уникальное место действия, которого, как нам кажется, мы раньше не видели в кино.

Действие ленты разворачивается в Петербурге в самом конце 1899 года. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться: сына фонарщика и дочь крупного сановника. У каждого из героев — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. Роли в картине исполнили также Северия Янушаускайте, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, Дени Лаван.

В октябре лента «Серебряные коньки» стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля. В широкий прокат она выйдет 10 декабря.

3.3
Серебряные коньки
2020/Россия6+мелодрамаприключенияфэнтези
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