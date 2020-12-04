Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези

Уникальность фильма — в том, что большая часть действия происходит на замерзших каналах и реках Петербурга. В XIX веке часть жизни в столице империи действительно проходила «внизу», и водные артерии зимнего Санкт-Петербурга — это уникальное место действия, которого, как нам кажется, мы раньше не видели в кино.