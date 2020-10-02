Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020

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В начале церемонии гостей поприветствовали председатель жюри основного конкурса Тимур Бекмамбетов и народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, которые вместе дали официальный старт смотру. Из рук режиссера актриса также получила спецприз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского». Бекмамбетова цитирует ТАСС:

Ведущим мероприятия выступил режиссер и актер Алексей Агранович.

Фильмом открытия ММКФ 2020 стало приключенческое фэнтези «Серебряные коньки» о сыне бедного фонарщика и юной аристократке. Главные роли в картине исполнили Федор Федотов и Софья Присс.

Команда фильма «Серебряные коньки» | Источник: Алексей Молчановский

42-й Московский кинофестиваль продлится до 8 октября. Закроет смотр спортивная драма «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях. В жюри основного конкурса, помимо Тимура Бекмамбетова и Марины Александровой, вошли режиссеры Александр Йордаческу и Махмуд Солиман, кинокритик Брайан Вайнер. Одной из судей конкурса короткометражных фильмов выступает Елена Хазанова.