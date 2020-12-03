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3 декабря 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Билан и Муцениеце играют мужа и жену в новом фильме: первые фото

Звезды поделились снимками, сделанными во время работы над лентой «Аптека счастья»

Продюсер «Горький fest» и режиссер Оксана Михеева начала работу над новым фильмом «Аптека счастья», в котором Дима Билана и Агата Муцениеце играют супругов. Снимки и видео со съемочной площадки звезды опубликовали в инстаграме.

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Специально для работы над фильмом Муцениеце сменила прическу — перекрасила волосы в пшеничный блонд.

Помимо Билана и Муцениеце, в ленте снимаются Константин Крюков, Наталья Рудова, Олеся Судзиловская, Анна Слю, Юлия Александрова, Надежда Михалкова, Анна Чурина, Денис Косяков, Валдис Пельш, Никита Тарасов, Артем Ткаченко, Павел Трубинер.

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Михеева снимает картину для ежегодного рождественского благотворительного вечера Action!, на котором на аукцион выставляются короткометражные фильмы именитых режиссеров.

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