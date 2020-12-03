Билан и Муцениеце играют мужа и жену в новом фильме: первые фото

Продюсер «Горький fest» и режиссер Оксана Михеева начала работу над новым фильмом «Аптека счастья», в котором Дима Билана и Агата Муцениеце играют супругов. Снимки и видео со съемочной площадки звезды опубликовали в инстаграме.
Специально для работы над фильмом Муцениеце сменила прическу — перекрасила волосы в пшеничный блонд.
Помимо Билана и Муцениеце, в ленте снимаются Константин Крюков, Наталья Рудова, Олеся Судзиловская, Анна Слю, Юлия Александрова, Надежда Михалкова, Анна Чурина, Денис Косяков, Валдис Пельш, Никита Тарасов, Артем Ткаченко, Павел Трубинер.
Михеева снимает картину для ежегодного рождественского благотворительного вечера Action!, на котором на аукцион выставляются короткометражные фильмы именитых режиссеров.