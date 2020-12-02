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2 декабря 2020, Lenta.Ruновость

Ведущая «Первого канала» узнала у звезд дату окончания пандемии

Екатерина Андреева надеется, что коронавирус «уйдет в никуда»
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Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева поделилась в инстаграме прогнозом об окончании пандемии коронавируса. Она написала:

Делюсь с вами светом в ночи и надеждой, что вся хмарь рассеется как дым 21 марта. Так звезды говорят.
Екатерина Андреева
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Андреева добавила, что «в переводе с санскрита подобные периоды» значат «грязная вода» и случаются приблизительно раз в 60 лет. «Когда вдруг какая-то муть возникает из ниоткуда и уходит в никуда», — подчеркнула телеведущая и призвала дождаться скорого окончания тяжелой ситуации.

Ранее Андреева опубликовала в инстаграме комментарий под постом бизнесмена Яна Яновского с критикой сообщений об опасности COVID-19. Автор призывал людей носить маски в театре, чтобы защитить окружающих. Андреева же посчитала опасения о вирусе крайне преувеличенными и оценила ситуацию фразой «примитивно дурят народ». Ведущая отмечала, что, по ее мнению, по всему миру уровень смертности не повысился и даже стал ниже, а постоянно носить защитные маски опасно для здоровья. Позже Андреева, впрочем, удалила комментарий.

Екатерина Андреева — известная российская телеведущая. В 1998 году стала постоянной ведущей программы «Время» на «Первом канале».

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