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27 ноября 2020, Газета.Ruновость

Опытный турист нашел ляпы в «Перевале Дятлова»

Сериал о трагедии вышел на ТНТ
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Турист с 47-летним походным стажем, консультант походов высшей категории Павел Казанский в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал о ляпах в сериале ТНТ «Перевал Дятлова».

В центре сюжета драмы — реальная трагедия, случившаяся в 1959 году. Тогда в Уральских горах погибла при загадочных обстоятельствах группа советских туристов. Казанский обратил внимание на то, что герои сериала ТНТ идут в поход с небольшими рюкзаками примерно на пять килограммов:

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На самом деле в походе такой категории рюкзаки весят килограмм тридцать, а то и больше. Ведь с собой — продукты, печка, топоры, пилы. Еще и теплые вещи надо взять.

Кроме того, туриста насторожило, что дятловцы крепят лыжи к рюкзакам и идут без лыж, не проваливаясь. «Мы все время в лыжах. По-другому передвигаться в таких местах нереально. И привалы — каждые сорок минут. А в сериале Дятлов говорит о привале через два часа», — продолжил он.

Также Казанский назвал неправдоподобными поход за дровами в одиночку и прогулки сотрудника КГБ по горе в шляпе, которую не сдувает ветер. Однако в целом сериал опытному туристу понравился. «Снято отлично, передана атмосфера того времени в черно-белых сериях. Я тоже начал ходить в походы в институте — и прямо погрузился в происходящее на экране, смотрел на студентов-дятловцев из Уральского политеха и видел себя», — признался он.

8.0
Перевал Дятлова
2020/Россия16+драматриллер
Моя оценка

Финал сериала «Перевал Дятлова» показали 26 ноября. Роли в драме исполнили Петр Федоров, Мария Луговая, Егор Бероев, Сергей Шакуров, Алексей Бардуков.

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