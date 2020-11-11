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11 ноября 2020, ТАССновость

86-летняя Бардо заявила, что никогда не жалела об уходе из кино

Актриса считает, что кинематограф «больше не побуждает мечтать»
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фотографий
18
фотографий

ПАРИЖ, 10 ноября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Актриса Брижит Бардо никогда не жалела об уходе из кино и о принятом решении посвятить жизнь защите животных. Об этом звезда французского кинематографа сообщила в интервью корреспонденту ТАСС:

Я никогда не жалела об уходе из кино. Современный кинематограф отражает картину нынешнего общества: оно печально, уныло, вульгарно, проникнуто насилием и равнодушием.
Брижит Бардо

Кино, по мнению 86-летней Бардо, «больше не побуждает мечтать». «Но кинематограф помог мне стать известной, и эта известность позволяет мне сейчас спасать жизни животных», — отмечает актриса.

Бардо подчеркнула, что посвятила последние 47 лет своей жизни защите прав животных. В 1980-е годы знаменитая француженка основала в Сен-Тропе «Фонд Брижит Бардо», который в настоящий момент имеет представительства в 70 странах.

Брижит Бардо | Источник: Rex / Fotodom.ru

«Очень сложно поменять привычки или менталитет, но со временем, проявляя терпение, рассказывая о примерах чудовищного обращения с животными посредством фильмов, социальных сетей, репортажей, мы приходим к тому, что шаг за шагом заставляем сердца людей меняться», — отметила она. Актриса рассказала, что ежедневно получает множество писем от ее сторонников, которые сообщают о фактах жестокого обращения с животными.

Отвечая на вопрос о том, изменила ли пандемия коронавируса ее привычный образ жизни, Бардо призналась, что «уже многие годы находится вдали от остального мира».

Я избегаю присутствия людей и живу с моими животными, которые меня никогда не разочаровывали. Рядом с ними я обретаю равновесие и счастье, позволяющее мне превозмочь все невзгоды и жестокости, которые несет нам сегодняшняя жизнь.
Брижит Бардо

За свою карьеру Брижит Бардо сыграла больше 50 ролей, в частности, снималась в фильмах «И Бог создал женщину», «Парижанка», «Танцуй со мной», «Бабетта идет на войну» и «Мужское-женское».

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