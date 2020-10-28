Александр Гудков констатировал смерть КВН

Российский комик Александр Гудков в шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» констатировал смерть юмористического телепроекта КВН. Он отметил:
Мы выступали в переходное время. Когда YouTube еще не стал королем всего нашего мозга, когда телевидение еще было [популярнее], когда шутка могла жить месяцами, полгода. А сейчас все это — три секунды, мгновенно. Шутка, перешутка, мем, ответная реакция. КВН, конечно, умер.
По словам Гудкова, который в нулевых годах выступал в составе команды «Федор Двинятин», в настоящее время по телевидению показывают лишь четыре игры «Клуба веселых и находчивых» в год. При этом в эфир концерты выходят через месяц после записи — шутки успевают устареть. «Выглядит, как будто молодые старички выступают», — добавил комик.
Александр Гудков — актер, сценарист, комик. Был капитаном команды КВН «Федор Двинятин» и креативным директором Comedy Woman. Гудков также является одним из сценаристов шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
КВН выходит на ТВ с 1961 года. Ведущим является Александр Масляков. Его сын ведет шоу «КВН. Премьер-лига». Среди «выпускников» КВН — множество актеров, сценаристов, телеведущих и юмористов. Многие из них, завершив выступления в КВН, создали собственные юмористические шоу — Comedy Club, «Уральские пельмени», «Даешь молодежь!» и многие другие.