Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
28 октября 2020, Lenta.Ruновость

Александр Гудков констатировал смерть КВН

Комик и актер считает, что в современных реалиях шутки не могут жить так долго, как раньше
Александр Гудков

Российский комик Александр Гудков в шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» констатировал смерть юмористического телепроекта КВН. Он отметил:

Новость
«Занимаются полной ерундой»: Лоза раскритиковал участников КВН
Мы выступали в переходное время. Когда YouTube еще не стал королем всего нашего мозга, когда телевидение еще было [популярнее], когда шутка могла жить месяцами, полгода. А сейчас все это — три секунды, мгновенно. Шутка, перешутка, мем, ответная реакция. КВН, конечно, умер.
Александр Гудков

По словам Гудкова, который в нулевых годах выступал в составе команды «Федор Двинятин», в настоящее время по телевидению показывают лишь четыре игры «Клуба веселых и находчивых» в год. При этом в эфир концерты выходят через месяц после записи — шутки успевают устареть. «Выглядит, как будто молодые старички выступают», — добавил комик.

Александр Гудков — актер, сценарист, комик. Был капитаном команды КВН «Федор Двинятин» и креативным директором Comedy Woman. Гудков также является одним из сценаристов шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

8.2
КВН. Высшая лига
1961/Россия, СССР16+юмористическое
Моя оценка

КВН выходит на ТВ с 1961 года. Ведущим является Александр Масляков. Его сын ведет шоу «КВН. Премьер-лига». Среди «выпускников» КВН — множество актеров, сценаристов, телеведущих и юмористов. Многие из них, завершив выступления в КВН, создали собственные юмористические шоу — Comedy Club, «Уральские пельмени», «Даешь молодежь!» и многие другие.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Александр Гудков
КВН. Высшая лига
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли
КВН. Премьер-лига
«Занимаются полной ерундой»: Лоза раскритиковал участников КВН
Экс-резидент Comedy Club заразился коронавирусом
Юлия Михалкова раскрыла причины ухода из «Уральских пельменей»
Седокова и Муцениеце снялись в шоу Гудкова и Варнавы
Тодоренко и Топалов пришли в шоу Варнавы и Гудкова
Собчак извинилась перед Гафтом за слова гостя своего шоу
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви
Назван самый узнаваемый российский телеведущий
Шпица, Ургант, внук Миронова: звезды на веб-премии
Звезда «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу
Масляков и Гусман отреагировали на слова о поборах в КВН
Малахов спародировал собственное шоу в Comedy Woman
Звезда «Кухни» снимается в первом сериале создателей КВН
Ярмольник раскритиковал современный КВН и назвал его несмешным
«Голубое братство»: звезды на съемках новогоднего шоу Урганта
Барановская, Меньшова, Ургант и другие на вручении онлайн-премии
Маслякова-старшего уволили из «Планеты КВН» за махинации
Новые трейлеры
Перевал Дятлова
Трейлер
Ваша честь
Трейлер (англ.)
Новости со всех концов света
Дублированный трейлер
Выпускной
Трейлер (англ.)
Манк
Трейлер (англ.)
Райя и последний дракон
Дублированный трейлер
Метод
Трейлер
Вдова
Трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Блейк Лайвли потроллила Райана Рейнольдса на его день рождения Шутит - значит любит
Дети
10-летнего мальчика нашли в лифте дома на юге Петербурга Он уверял, что мама улетела в Бразилию
Леди
Вера Брежнева сделала высокий хвост и разочаровала фанатов Не всем поклонникам пришлась по душе прическа певицы
Hi-Tech
Почему лифт не падает в шахту когда обрывается трос Может ли упасть лифт в шахту, если оборвутся удерживающие его тросы?
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь