Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках

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В центре событий окажутся современные «старики-разбойники»: криминальный авторитет, честный следователь, известный писатель и полковник полиции. Герои уже не молоды, но все еще с ловкостью умеют выбираться из передряг и не теряют чувства юмора.

У меня замечательные коллеги по цеху с отличным чувством юмора. Мы все время смеемся, шутим, наша атмосфера на площадке чем-то схожа по духу с « Полицейской академией ». Андрей Федорцов

Съемки 20 запланированных эпизодов пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Помимо актеров из сериала «Улицы разбитых фонарей», в новом проекте задействованы Михаил Тарабукин, Любовь Виролайнен и другие.

Детективный сериал «Улицы разбитых фонарей» о буднях сотрудников питерской полиции впервые вышел в 1998 году. Напомним, ранее Александр Половцев выступил в качестве приглашенной звезды в ситкоме «Гранд», где одну из главных ролей исполняет Александр Лыков.