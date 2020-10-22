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22 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках

Появились первые кадры с площадки нового многосерийного детектива с участием Нилова, Половцева и Селина
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15
фотографий
15
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Актеры телехита «Улицы разбитых фонарей» примут участие в съемках нового совместного проекта: Алексей Нилов, Александр Половцев, Сергей Селин и Андрей Федорцов вместе снимутся в сериале «Полицейское братство».

В центре событий окажутся современные «старики-разбойники»: криминальный авторитет, честный следователь, известный писатель и полковник полиции. Герои уже не молоды, но все еще с ловкостью умеют выбираться из передряг и не теряют чувства юмора.

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У меня замечательные коллеги по цеху с отличным чувством юмора. Мы все время смеемся, шутим, наша атмосфера на площадке чем-то схожа по духу с «Полицейской академией».
Андрей Федорцов

Съемки 20 запланированных эпизодов пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Помимо актеров из сериала «Улицы разбитых фонарей», в новом проекте задействованы Михаил Тарабукин, Любовь Виролайнен и другие.

Детективный сериал «Улицы разбитых фонарей» о буднях сотрудников питерской полиции впервые вышел в 1998 году. Напомним, ранее Александр Половцев выступил в качестве приглашенной звезды в ситкоме «Гранд», где одну из главных ролей исполняет Александр Лыков

7.0
Улицы разбитых фонарей
1998/Россия16+драмабоевиккриминалприключения
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Дата премьеры «Полицейского братства» пока не сообщается.

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