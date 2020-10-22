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22 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Зудина с сыном и Седокова на премьере спектакля Богомолова

Режиссер представил постановку, основанную на прозе Ф.М. Достоевского
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В зале «Барвиха Luxury Village» прошла премьера спектакля Константина Богомолова «Бесы Достоевского». На показе постановки побывали Мария Ивакова, Марина Зудина и Павел Табаков, Владимир Познер, Анна Седокова с мужем, Николай Басков, Дина Немцова и другие. Также выход постановки поддержала жена режиссера Ксения Собчак, однако она не вышла на красную дорожку.

«Бесы Достоевского» — результат авторского прочтения прозы Ф.М. Достоевского. Главные роли в спектакле исполняют Никита Ефремов, Александра Ребенок, Мария Фомина, Игорь Миркурбанов, Александр Яцко, Мария Шумакова, Василиса Перелыгина.

Следующие показы спектакля пройдут 10-11 ноября.

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