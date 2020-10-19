Главным злодеем первого хоррор-фильма для кошек стал огурец

«Коту нужен спрей-маринад, чтобы превратить эти огурцы в соленые», «Кота у меня больше нет, но я посмотрю фильм в память о нем», «Заслуживает «Оскара», — тепло отзываются зрители о фильме в комментариях на ютубе.