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19 октября 2020, Газета.Ruновость

Главным злодеем первого хоррор-фильма для кошек стал огурец

При создании ленты «Трусишка» были использованы привлекающие внимание кошек звуки

В сети прошла премьера хоррора «Трусишка» — первого, по словам его авторов, фильма ужасов для кошек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный герой анимационной картины — кот, а главный злодей — огурец, пугающий кота.

«Коту нужен спрей-маринад, чтобы превратить эти огурцы в соленые», «Кота у меня больше нет, но я посмотрю фильм в память о нем», «Заслуживает «Оскара», — тепло отзываются зрители о фильме в комментариях на ютубе.

В основу сюжета легло распространенное мнение, что кошки боятся огурцов. При создании «Трусишки» были использованы звуки, привлекающие внимание животных.

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