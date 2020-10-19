Главным злодеем первого хоррор-фильма для кошек стал огурец

В сети прошла премьера хоррора «Трусишка» — первого, по словам его авторов, фильма ужасов для кошек.
Главный герой анимационной картины — кот, а главный злодей — огурец, пугающий кота.
«Коту нужен спрей-маринад, чтобы превратить эти огурцы в соленые», «Кота у меня больше нет, но я посмотрю фильм в память о нем», «Заслуживает «Оскара», — тепло отзываются зрители о фильме в комментариях на ютубе.
В основу сюжета легло распространенное мнение, что кошки боятся огурцов. При создании «Трусишки» были использованы звуки, привлекающие внимание животных.