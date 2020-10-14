Названы актеры, чаще других снимающиеся в откровенных сценах

Американская писательница, журналистка и кинокритик Кэрри Уиттмер отобрала около 30 самых высокооплачиваемых и популярных мужчин-актеров, которые в 2020 году, по ее мнению, «лучше всего представляют Голливуд», и выяснила, кто из них чаще других снимается в откровенных сценах в полнометражном кино. Исследование автора публикует портал The Ringer.
Изучив фильмографии актеров (сериалы при этом не брались во внимание), журналистка нашла 128 постельных эпизодов и посчитала общую длительность таких сцен с каждым из звезд. В исследовании Уиттмер учитывала как непосредственно эпизоды секса в кадре, так и моменты, когда интим просто подразумевается.
В результате рейтинг актеров с самыми продолжительными откровенными сценами в кино возглавил Киану Ривз. Постельные эпизоды с ним занимают 568,92 секунды в 12 фильмах. Второе место занял Роберт Паттинсон (410,95 секунды, восемь картин). Первую тройку замкнул Джейк Джилленхол (404,51 секунды, десять фильмов).
Топ-10 выглядит следущим образом:
1. Киану Ривз
2. Роберт Паттинсон
3. Джейк Джилленхол
4. Брэд Питт (392,07 секунды, восемь фильмов)
5. Роберт Дауни-мл. (337,14 секунды, пять картин)
6. Марк Уолберг (320,26 секунды, шесть лент)
7. Леонардо ДиКаприо (260,62 секунды, пять фильмов)
8. Бен Аффлек (184 секунды, шесть картин)
9. Том Круз (176 секунд, семь лент)
10. Тимоти Шаламе (162,33 секунды, пять фильмов)
Во второй десятке оказались Брэдли Купер (151,7 секунды, шесть картин), Крис Эванс (135 секунд, три фильма), Дензел Вашингтон (128,46 секунды, пять лент), Адам Сэндлер (97 секунд постельных сцен в четырех фильмах), Крис Хемсворт (88,23 секунды в трех картинах), Оскар Айзек (69,3 секунды в двух лентах), Пол Радд (68,48 секунды в четырех фильмах), Идрис Эльба (60,6 секунды в одной картине), Том Хэнкс (50 секунд в одной ленте) и Вин Дизель (45,66 секунды в четырех фильмах).
В конце рейтинга разместились Мэтт Дэймон, который снялся в четырех картинах с постельными эпизодами (43,06 секунды), Уилл Смит (36 секунд, три фильма), а также актеры, на счету которых — лишь по одной ленте с откровенными моментами: Дуэйн Джонсон (20 секунд), Майкл Б. Джордан (14,93 секунды) и Том Харди (13,1 секунды). Интересно, что у Джона Бойеги, Адама Драйвера и Махершалы Али, которых также анализировала автор списка, согласно данным исследования, не оказалось постельных сцен в полнометражных лентах.
Уиттмер отмечает, что по результатам рейтинга можно увидеть связь между популярностью актеров-мужчин и количеством секс-сцен в их карьере. По мнению журналистки, чем в большем количестве коммерчески ориентированных фильмов (направленных на семейную аудиторию) снимается актер, тем меньше у него секс-сцен.