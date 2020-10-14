Названы актеры, чаще других снимающиеся в откровенных сценах

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Американская писательница, журналистка и кинокритик Кэрри Уиттмер отобрала около 30 самых высокооплачиваемых и популярных мужчин-актеров, которые в 2020 году, по ее мнению, «лучше всего представляют Голливуд», и выяснила, кто из них чаще других снимается в откровенных сценах в полнометражном кино. Исследование автора публикует портал The Ringer.

Изучив фильмографии актеров (сериалы при этом не брались во внимание), журналистка нашла 128 постельных эпизодов и посчитала общую длительность таких сцен с каждым из звезд. В исследовании Уиттмер учитывала как непосредственно эпизоды секса в кадре, так и моменты, когда интим просто подразумевается.

В результате рейтинг актеров с самыми продолжительными откровенными сценами в кино возглавил Киану Ривз. Постельные эпизоды с ним занимают 568,92 секунды в 12 фильмах. Второе место занял Роберт Паттинсон (410,95 секунды, восемь картин). Первую тройку замкнул Джейк Джилленхол (404,51 секунды, десять фильмов).

Топ-10 выглядит следущим образом:

1. Киану Ривз

2. Роберт Паттинсон

3. Джейк Джилленхол

4. Брэд Питт (392,07 секунды, восемь фильмов)

6. Марк Уолберг (320,26 секунды, шесть лент)

7. Леонардо ДиКаприо (260,62 секунды, пять фильмов)

8. Бен Аффлек (184 секунды, шесть картин)

9. Том Круз (176 секунд, семь лент)

10. Тимоти Шаламе (162,33 секунды, пять фильмов)

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Уиттмер отмечает, что по результатам рейтинга можно увидеть связь между популярностью актеров-мужчин и количеством секс-сцен в их карьере. По мнению журналистки, чем в большем количестве коммерчески ориентированных фильмов (направленных на семейную аудиторию) снимается актер, тем меньше у него секс-сцен.